Москвичка создала сайт, благодаря которому дети стали есть в школьной столовой

СЕГОДНЯ 15:42 2018-02-15T16:34:23+03:00

Выручка у комбината питания выросла в шесть раз, но не всем чиновникам это понравилось

Изменить размер текста: A A

Школьная столовая — это место, где детей с малых лет приучают к суровости и лишениям. Аллергии, диеты и вкусовые пристрастия считаются капризами: не хочешь котлету с пюре - сиди голодным. А ведь дети проводят в школе весь день — сперва уроки, потом кружки и продлёнка. Чтобы носить с собой еду из дома в контейнере, надо выкинуть из рюкзака пару учебников. В некоторых случаях ещё и объяснить одноклассникам, что ты не лузер, а просто хочешь есть то, что тебе нравится. А на одних бутербродах и булках из буфета 11 лет не протянешь...

Москвичка Ольга Юровицкая разработала специальный сервис “Ваш выбор”, который позволяет родителям учеников делать предзаказ школьной еды с учетом индивидуальных предпочтений. Но чиновникам такое новшество пришлось не по вкусу.

Ешь, что дают

- Мне надоело каждое утро собирать детям ланчбоксы, - рассказывает Ольга. У неё двое сыновей - в начальной и средней школах. - И я подумала: можно же сделать так, чтобы родители и дети смогли выбирать. Роспотребнадзором утверждены почти 2 сотни блюд, которые производит комбинат, обслуживающий нашу школу. Но реально привозят лишь ту еду, которая есть в льготном меню, только в большем объеме. Я её пробовала, она нормальная. Но, например, мой ребёнок мясо не ест - ну, не нравится ему вкус. Зато очень любит супы. И если в столовой одни котлеты, он останется голодным. А младший, наоборот, ест с удовольствием.

В отличие от "взрослых" столовых, в школу привезти всего понемногу нельзя. По санпинам, детская еда хранится всего пару часов, а потом её нужно утилизировать. Поставщики разорятся, если будут возить в школы по три варианта первого и второго, а потом половину выкидывать. Вот и получается, что если у льготников сегодня в меню борщ, азу и гречка, то ничего другого и за деньги не купишь.

Стартап для столовки

В итоге Ольга обсудила это с комбинатом питания, который обслуживал школу, и создала сайт, где родители школьников могут сделать предзаказ из "полного" ассортимента. У Юровицкой большой предпринимательский опыт, найти программиста, который за 300 тысяч рублей написал программу и продолжает её совершенствовать по сей день, было не так уж сложно. Тут, как и во всех стартапах, главное - идея.

Как работает сервис?

- Меню формируется на неделю, но можно выбрать еду только в один из дней, если, например, у ребёнка продлёнка только по четвергам, - объясняет Ольга. - Если ребёнку нельзя какие-то продукты, или он их не ест, родители просто выбирают что-то другое из ассортимента. Пара кликов на сайте - и заказ отправляется на комбинат.

За прошлый учебный год на эту систему перешла вся школа. А этой осенью Ольге предложили включить в сервис и другие учебные заведения.

- Выяснилось, что выручка нашего комбината увеличилась в шесть раз, - смеётся Ольга. - Причём, ни для родителей, ни для школы все эти услуги ничего не стоили — выручка была за счет роста числа заказов. Когда об этом узнал другой комбинат, мне предложили контракт на внедрение этой программы. Мы доработали софт, и осенью к программе подключилось еще 35 школ.

- Раньше почти 30% еды летело в помойку, сейчас съедается всё. Мой ребенок вообще не ел в столовой, а сейчас у нас на выбор около 17 пунктов, из них что-нибудь да подойдет, - говорит еще одна Ольга, мама ученика из Московской международной гимназии.

Казалось бы, хэппи энд: система работает, денег не просит, а, наоборот, экономит, дети накормлены. Но тут о сервисе узнали в Департаменте образования.

“Там были нарушения”

- Они проверили юридическую законность всей этой истории и пришли к выводу, что ничего незаконного во всём этом нет — поставщики те же, ассортимент утвержден Роспотребнадзором, - подчеркивает Ольга. - Однако, в школах уже действует система "Проход и питание", которая разработана Департаментом информационных технологий Москвы. В ней и близко нет того функционала, который придумала я. Но когда я предложила интегрировать в эту систему мой сервис, мне дали понять, что об этом и речи быть не может.

Мы обратились в Департамент образования за комментарием. Оказалось, что всё не так трагично, есть шансы, что сервис всё-таки сохранят. Но есть несколько “но”.

- Мне очень нравится эта инициатива, - рассказала Людмила Мясникова, председатель Экспертного Совета при Департаменте образования г. Москвы. - Но работа с детьми предусматривает, что всё должно быть по правилам. А там были нарушения, и если бы туда завтра пришел Роспотребнадзор, школа бы заплатила большой штраф (какие именно нарушения, нам так и не удалось понять - Ред.). Сейчас мы создали рабочую группу, куда вошли Роспотребнадзор, МосГИК (Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия - Ред.), представители здравоохранения, врач-диетолог и Департамент информационных технологий. Мы взяли срок в месяц и сейчас работаем над ситуацией. Я связалась с комбинатом питания и уточнила — школу как кормили, так и будут кормить, ничего не меняется, они только поправят всё на местах, чтобы не было нарушений.

ВЗГЛЯД с 6-го ЭТАЖА

Работает — не трогай

Частные проекты в наших школах всегда приживаются со скрипом. Похожая ситуация была несколько лет назад с электронными дневниками. Сначала несколько крупных частных фирм сделали свои сервисы. Родителям и учителям они нравились. Компании были готовы доработать их чуть ли не под каждую школу индивидуально. Потом был мучительный переход на единую городскую систему. Многие родители и педагоги остались без привычных функций, сервис работал с ошибками.

Рассказывали, как одна из учениц после регистрации в системе оказалась записана сразу во все школы Москвы одновременно. Когда она пришла на уроки в свою, её родителям прилетело 600 с лишним смс о прогуле из остальных школ.

В другом месте все оценки превратились в девятки — троечники ликовали, отличники взгрустнули. Во многих школах просто исчезли все отметки за полгода, учителя чесали затылки, вспоминали оценки и подбирали цензурные эпитеты. А техподдержка просто не успевала оперативно обработать все запросы.

Объяснение всего этого безобразия, помнится, было самое простое: используются персональные данные несовершеннолетних, а частным конторам в этом вопросе веры нет, нужен государственный сервис.

В конце концов, Департамент информационных технологий пообещал пользователям добавить все нужные им функции. Но многие люди все равно остались недовольны. Потому что госкомпания не будет переписывать софт в ответ на каждый чих юзеров. А частник будет. Причем сделает это сильно дешевле. Если, конечно, частник не работает в слишком уж тесной связке с государством.