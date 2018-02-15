2018-02-15T16:59:33+03:00
Общество

Прогноз на 16 - 20 февраля: В выходные Москву ждет оттепель и снегопад

За двое суток выпадет 4 - 6 см снега - ерунда по сравнению с недавними рекордными метелями. Синоптики дали прогноз погоды на 16 - 20 февраля
Юлия СМИРНОВА
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За выходные дни в столице в общей сложности выпадет 4 - 6 сантиметров снегаЗа выходные дни в столице в общей сложности выпадет 4 - 6 сантиметров снегаФото: Евгения ГУСЕВА
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Неделя в Москве началась с яркого солнца и легкого морозца. В Подмосковье по ночам подморживало до -16 - для нынешней аномально теплой зимы вполне серьезные холода. По народному календарю короткое похолодание пришлось как раз на период Сретенских морозов. Ну а синоптики объяснили его влиянием сибирского антициклона.

В конце недели погоду в Москве будет опрелелять циклон с Атлантики. Он уже движется в сторону европейской части России. В субботу, 17 февраля, центр циклона окажется над Псковской областью, в воскресенье - над Подмосковьем.

Вместе с циклоном придет потепление и снегопады. В Гидрометцентре России с "Комсомолкой" поделились прогнозом погоды на 16 - 20 февраля:

В пятницу, 16 февраля, ночью еще морозно: в столице -8...-10, по области до -13, местами даже до -18 градусов. Днем -2...-7, пасмурно, к вечеру начнется небольшой снег.

В субботу, 17 февраля, небольшой либо умеренный снег будет идти всю ночь и весь день. Под утро -4...-9 градусов, днем потеплеет до 0...-5.

В воскресенье, 18 февраля, тоже снежно круглый сутки. Но опять же сильных снегопадов снипоптики не предвещают. Температура такая же, как накануне: ночью -4...-9, днем 0...-5 градусов. По сравению с климатическими нормами на 2 - 3 градуса теплее.

- За выходные дни в столице в общей сложности выпадет 4 - 6 сантиметров снега. Ничего подобного рекордным снегопадам, обрушившимся на столицу две недели назад, мы не ожидаем, - успокоила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Для сравнения: за двое суток 3 - 4 февраля столице досталось около 30 сантиметров свежего снега.

В понедельник, 19 февраля, облачно, снова будет сыпать небольшой снег. Ночью -6...-11 градусов, днем -2...-7.

Во вторник, 20 февраля, тоже не обойдется без снега. И похолодает: под утро -8...-13, днем -4...-9.

- В середине следующей недели к нам будет поступать ледяной воздух из Арктики, со Шпицбергена, - продолжает Татьяна Позднякова.- По ночам ждем морозов до -19 градусов, днем около -10. Зима еще не закончилась!

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