Снос пятиэтажек в Москве: новоселы начинают переезжать в первый дом по программе реновации

СЕГОДНЯ 17:20 2018-02-15T17:26:53+03:00

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С 26 февраля в Москве может начаться переезд первых жителей в новый дом по программе реновации. Напомним, ключи выдают с 10 февраля в новостройке на 5-й Парковой улице, дом 62Б на востоке столицы. Квартиры с отделкой «комфорт-класса» получают жители соседних сносимых пятиэтажек на улице Константина Федина, дома 3 и 5. Для этого на первом этаже здания открыли Центр информирования по переселению. Будущих новоселов принимают представители Департамента городского имущества и Департамента труда и социальной защиты населения, префектуры Восточного округа Москвы, Управления гражданского строительства и Фонда реновации жилой застройки столицы.

Сейчас 85 из 160 семей будущих переселенцев согласились с предложенным вариантом и готовы на переезд. Среди них есть жильцы, которые рассматривают возможность докупки дополнительных площадей. Остальные жители окончательное решение пока не приняли.

- Уже в эти выходные 40 первых семей получат проекты договоров для рассмотрения и подписания, - сообщил сегодня, 15 февраля, заместитель руководителя департамента городского имущества Москвы Иван Щербаков. - И в случае заключения договора люди смогут начать переезд в новый дом с 26 февраля.

По данным столичной мэрии, после голосования москвичей в списке сноса оказался 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, до конца этого года для переселенцев будет готов к заселению 31 дом в разных округах столицы. Новые квартиры с ремонтом «под ключ» в среднем больше старых на 20 процентов за счет увеличенных прихожей, санузлов и кухни. Это жилье в новостройках переселенцы получают бесплатно. При желании они могут докупить дополнительные метры у города по рыночной цене и со скидкой 10 процентов.

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- За три дня, с 10 по 12 февраля, 141 из 160 семей первых переселенцев, то есть около 90 процентов, осмотрели свои новые квартиры, - сообщил сегодня, 13 февраля, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - При этом 85 семей согласились с предложенным вариантом и готовы на переезд. Среди них есть жильцы, которые рассматривают возможность докупки дополнительных площадей. Остальные переселенцы окончательное решение пока не приняли (подробности)