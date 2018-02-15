Новые правила перепланировки в Москве: Разрешение на ремонт - через интернет, замена антресолей и балкона - только после согласования

СЕГОДНЯ 14:15 2018-02-15T14:19:51+03:00

Новые правила коснулись как оформления разрешений, так и списка работ, которые обязательно нужно согласовывать. Фото: Тимур ХАНОВ

Разбираемся, что изменилось при переделке квартиры или офиса

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С 14 февраля, то есть в эту среду, в Москве для желающих улучшить свое жилье или офис изменились правила перепланировки. На портале мэра Москвы mos.ru обновилась бесплатная электронная услуга «Перепланировка».

Это коснулось как оформления разрешений, так и списка работ, которые обязательно нужно согласовывать. Кстати, тех, кто уже закончил у себя ремонт, не будут заставлять все переделывать по новым правилам.

Мы узнали, чего теперь ждать жителям.

1. Больше онлайн-услуг

Сейчас

На mos.ru открылись три новые функции: онлайн-отмена полученного разрешения на перепланировку и переустройство, продление срока действия такого разрешения, а также согласование уже выполненных работ, которые не были одобрены ранее. То есть перепланировку или переустройство на каждом этапе можно узаконить удаленно.

Раньше

На портале удаленно можно было лишь согласовать будущую перепланировку или переустройство, а также после окончания ремонта в квартире получить акт, оформленный приемочной комиссией. А вот узаконить через интернет давно сделанную переделку квартиры было невозможно. Ее оформляли в Мосжилинспекции только в бумажном виде при обращении в МФЦ.

2. Документ продлевается один раз

Сейчас

Решение о согласовании перепланировки со сроком действия 1 год можно продлить один раз и сразу на 6 месяцев. Теперь тем, кто не успел за год завершить ремонт, не нужно постоянно бегать с бумажками и добавлять еще месяц, другой, третий. А их соседям не придется больше терпеть бесконечный ремонт, поскольку все работы должны быть закончены в конкретный срок.

Если же хозяин квартиры не уложится в добавленное время, тогда ему нужно разрабатывать новую проектную документацию и подавать заявление в Мосжилинспекцию на оформление акта о завершенной перепланировке, выполненной без согласования.

Раньше

Этот документ можно было продлить на месяц, но бессчетное количество раз. В итоге соседи годами мучились от шума ремонта и грязи.

3. Дополнительное оформление

Сейчас

В списке работ по перепланировке появилось обустройство антресолей – площадки под потолком квартиры, за счет которой вырастает жилплощадь. Как правило, если потолок высокий, например, от трех метров, тогда там размещают спальни, гостиные или детские комнаты. То есть теперь, если хочешь построить дома антресоль, то это уже считается перепланировкой. Ее нужно официально согласовывать в Мосжилинспекции.

По правилам антресоль не может занимать больше 40 процентов площади квартиры. На ней запрещено ставить любое сантехническое оборудование, а также электрические и газовые плиты. В одном помещении допускается устройство только одной антресоли.

Раньше

Установка антресоли в квартире считалась не перепланировкой, а реконструкцией. Поэтому ее можно было не согласовывать в Мосжилинспекции. Но все равно нужно было обязательно получить разрешение на реконструкцию от Мосгосстройнадзора, что для собственника квартиры или офиса было практически невозможно.

4. Цвет имеет значение

Сейчас

Перепланировку, например, балкона, во время которой меняется цвет фасада дома, теперь нужно делать на основании колористического паспорта по заключению Москомархитектуры. При этом Мосжилинспекция обязана проверять, совпадает ли то, что сделано, с тем, что написано в паспорте. К примеру, под новое правило попадают такие ситуации:

- во всем доме балконы красные, а свой балкон вы перекрасили в белый;

- на вашем балконе установлено панорамное остекление, то есть он полностью прозрачный. Остальные балконы в доме сделаны по типовому проекту – с перилами, сплошными ограждениями и открывающимися створками окон.

Раньше

Балконы переделывали без дополнительного согласования в Мосжилинспекции. Хозяева квартир могли на свое усмотрение менять материалы и пластику внешних конструкций, балконов и лоджий.

5. Сроки прописаны четко

Ремонт в квартире или офисе теперь можно узаконить так:

- согласование перепланировки и переустройства квартиры при оформлении документов до начала работ - 20 рабочих дней;

- то же для помещений на чердаках и в мансардах, а также расположенных в домах со статусом объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия - 30 рабочих дней;

- оформление акта о завершенных работах, на которые было выдано согласование, - в течение 10 рабочих дней;

- оформление акта на ранее выполненные работы без разрешения о согласовании - 30 рабочих дней. Если после проверки выяснится, что ремонт сделан с нарушениями, заявителю откажут в госуслуге.

6. Для новостроек нужно меньше документов

Сейчас

Сокращен список документов, которые жители должны принести в Мосжилинспекцию для согласования перепланировки в домах-новостройках. Например, больше не нужно показывать справку о присвоении адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Раньше

Жители новостроек приносили в жилищную инспекцию расширенный пакет документов для оформления перепланировки своей квартиры.

7. Проверок прибавится

Сейчас

Мосжилинспекция обязана обследовать во время выездной проверки место перепланировки в случае, если перепланируемое помещение находится на мансардном этаже, а также на чердаке. Это поможет избежать самозахвата чердака.

Раньше

Специалисты Мосжилинспекции только проверяли документы и проект перепланировки чердака без обязательного выезда на место.

НА ЗАМЕТКУ

Как оформить переделку

1. На портале зайти в раздел «Услуги» и выбрать там категорию «Жилье, ЖКУ, двор», далее - сервис «Перепланировка».

2. Затем нужно попасть в подраздел «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке».

3. Далее в зависимости от того, что вам нужно, перейти по одной из пяти вкладок:

- «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом доме»;

- «Оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке в многоквартирном доме и жилом доме»;

- «Оформление акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и жилом доме на ранее выполненные работы без решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом доме»;

- «Продление решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом доме»;

- «Отзыв решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и жилом доме».

4. В некоторых из этих вкладок потребуется указать данные документов. Список этих бумаг можно найти, кликнув на строчку «Перечень необходимых сведений».

5. Статус заявлений можно отслеживать на mos.ru в личном кабинет и по электронной почте. Акты о завершенном переустройстве или перепланировке будут вывешиваться на портале в электронном виде. Их закрепят электронной цифровой подписью. Такие документы имеют юридическую силу. При желании можно получить эти же бумаги и в бумажном варианте. Достаточно обратиться в ближайший центр госуслуг «Мои документы».