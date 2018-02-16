За последние полгода дорожный патруль Москвы помог шести тысячам водителей

СЕГОДНЯ 01:03 2018-02-15T20:58:28+03:00

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Дорожный патруль появился в Москве летом прошлого года. И главная его цель (можно сказать, сакральная) - увеличивать пропускную способность дорог. Чтобы машины как можно меньше стояли в пробках и как можно больше ехали. А как это сделать?

В первую очередь, следить за тем, чтобы на проезжей части не было помех. Например, заглохла иномарка на перекрестке и никак не может завестись. Белокурая девица бегает вокруг машины, как наседка, хлопает глазками и ничего не может сделать. И тут из-за угла подкатывает зеленый джип, цепляет застрявшую иномарку тросом и тащит на станцию техобслуживания. Ну или хотя бы на островок безопасности, где можно стоять и никому не мешать. Или случилось ДТП. Два неопытных водителя с ужасом разглядывают царапины на своих машинах и спорят, кто из них виноват. И это вместо того, чтобы оформить по-быстрому европротокол и без всякой полиции разъехаться. В этом случае дорожный патруль тоже помогает. У них этих европротоколов целая пачка. На всех хватит. Еще у столичных водителей прямо на середине дороги часто заканчивается бензин. Особенно у таксистов. И их тоже приходится стаскивать с проезжей части, чтобы не создавать помех другим автолюбителям.

Дорожный патруль появился в Москве летом прошлого года. И главная его цель - увеличивать пропускную способность дорогФото: Павел КЛОКОВ

Кроме этого, экипажи дорожного патруля следят за состоянием знаков, светофоров и асфальта на проезжей части. Они рассекают по столичным трассам круглосуточно.

ЧТО ЗА ДЫМ ТАКОЙ ИЗ ТРУБЫ ИДЕТ

Я сижу на заднем сидении джипа «Volkswagen Amarok» и глазею по сторонам. Впереди - патрульные Центра организации дорожного движения Дмитрий Коваленко и Владислав Родин. Крупные ребята ростом за 180. Оба отслужили в армии. Говорят, что пересев на внедорожник, свободно вздохнули. Потому что места внутри пикапа значительно больше, чем в «Солярисе», на котором они ездили раньше.

Мы едем по Третьему транспортному кольцу в районе станции метро «Рижская». И вдруг видим белый «Опель», стоящий посреди дороги. Мигает аварийка. Водитель сидит внутри. Останавливаемся за иномаркой. Выставляем дорожные конусы. И подходим к «Опелю». А там классическая картина. Сидят две девушки и не знают, как им действовать дальше. Вера (водитель) рассказала, что из ее машины неожиданно повалил белый дым. А сам автомобиль начал чихать и кашлять.

- Я была вчера в автосервисе, - сообщила она. - И мне там сказали, что ... А вот, смотрите-ка...

За последние полгода дорожный патруль Москвы помог шести тысячам водителейФото: Павел КЛОКОВ

Девушка достала документ и на одном дыхании прочла:

- Вышла из строя мембрана клапана рециркуляции картерных газов. Но мне обещали, что я с такой мембраной проезжу недели две. Неужели обманули?

Надо сказать, что в такой ситуации растеряться может не только женщина, но и мужчина. Представьте. Машина, объятая едким дымом, дергается как паралитик и отказывается ехать . Мимо со свистом мчатся машины. Это ведь не где-нибудь во дворе или на Пятницкой. Это ТТК.

Дмитрий Коваленко достал из багажника трос и подцепил «Опель» к зеленому внедорожнику (пикап, кстати, очень мощный - во время недавних снегопадов он спокойно вытягивал из сугробов фуры на МКАДе). Владислав Родин остановил движение, чтобы «Amarok» дорожного патруля оттащил сломавшуюся машину на островок безопасности. Вера от волнения даже забыла, как включить нейтральную скорость. Но справилась. И через несколько минут благодарила патрульных. Мол, на проезжей части было страшно даже дверь приоткрыть, не то что выйти. Затем она позвонила в автосервис и вызвала специалиста. А мы поехали дальше.

Еще у столичных водителей прямо на середине дороги часто заканчивается бензинФото: Павел КЛОКОВ

НЕ СПИ, ТАКСИСТ, ЗАМЕРЗНЕШЬ

- Наша задача - освободить дорогу, - рассказывают Дмитрий и Владислав. - Была бы где-то рядом станция техобслуживания, мы бы ее дотащили. А так обычно буксируем на обочину. Ситуации всегда разные. Как-то раз наш коллега ехал по ТТК и увидел мужчину возле отбойника. Непонятно, как он там оказался. Но он был в поддатом виде и собирался переходить дорогу. Пришлось остановить машины и, словно бабушку на перекрестке, вести его в безопасное место. А то бы угодил под колеса.

В другой раз ехали в районе Кутузовского проспекта и заметили на правой полосе машину такси. Без всяких признаков жизни. Подошли. А там водитель из солнечного Узбекистана стучит зубами от холода и спит. Автомобиль сломался, а он в Москве чуть ли не первый день. На работу только вышел. Куда звонить , не знает. Ну и уснул. А, главное, мороз был градусов двадцать. «Шкода» его покрылась инеем и внутри стала напоминать морозилку.

- Понятно, что говорить «если бы да кабы» несерьезно, - говорят ребята. - Но в такую погоду можно замерзнуть очень быстро.

Похожая ситуация была на Щелковском шоссе, где водитель муниципального автобуса застрял в среднем ряду, оставшись без солярки. Пока ждал «своих», несколько раз садился в машину дорожного патруля, чтобы не околеть (двигатель-то без топлива не работает и, соответственно, печка тоже).

У доброй половины автолюбителей в багажнике нет никаких инструментов, потому они и стоят на проезжей части даже при мелких поломкахФото: Павел КЛОКОВ

Тем временем мы оказались на Новослободской улице (в районе 62 -го дома). Там не разъехались легковая «Мазда» и грузовой «Мерседес». Ущерб очень незначительный (по две царапины), а потому решили вопрос мирным путем. Водитель «Мерседеса» достал 500 рублей и протянул водителю «Мазды». Тот пожал плечами, но деньги все-таки взял. Оба приехали покорять столицу из южных российских республик. Составлять европротокол отказались (его составляют при ущербе, не превышающим 50 тысяч рублей).

По словам патрульных, чаще всего ДТП возникают из -за таксистов, которые работают по 20 часов в сутки, других приезжих водителей, женщин за рулем (ничего личного!) и автомобилей «Газель» (они постоянно ломаются и глохнут). У доброй половины автолюбителей в багажнике нет никаких инструментов, потому они и стоят на проезжей части даже при мелких поломках.

За смену мы объехали вдоль и поперек квадрат - от ТТК до МКАД и от Дмитровского до Щелковского шоссе. Оттащили несколько машин. Оформили пару европротоколов. Составляется он за 20 минут. Действительно, удобно. На его бланке рисуется схема ДТП, на которой обозначено, кто и куда двигался. Пострадавший получает оригинал протокола, а виновный аварии копию. Дальше водители обращаются в свои страховые компании. И компания виновного возмещает ущерб компании пострадавшего.

За одно дежурство экипаж дорожного патруля наматывает до 300 км.

Дежурная смена ситуационного центра ЦОДД с помощью системы видеоаналитики мониторит дорожную ситуацию в режиме реального времениФото: Павел КЛОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

- Дорожный патруль оказал помощь почти 6 тысячам водителей за полгода, - рассказала «КП» пресс-секреатрь Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь. - Также за это время патрульные помогли неисправному легковому и грузовому транспорту (2 225), водителям при ДТП (2 062), оформили 633 европротокола, отбуксировали 829 неисправных авто. Дежурная смена ситуационного центра ЦОДД с помощью системы видеоаналитики мониторит дорожную ситуацию в режиме реального времени. Так, при фиксации ДТП, которое негативно отражается на пропускной способности дороги, дежурная смена сообщает о нем экипажу дорожного патруля.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ПРО ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Можно ли вызвать дорожный патруль по телефону?

Нет. Изначально службу создали для того, чтобы экипажи патрулировали улицы в свободном режиме. О ДТП и застрявших машинах патрульным сообщают сотрудники ситуационного центра.

Сколько машин у дорожного патруля?

При создании службы было 5. Сейчас 10 (и 40 патрульных). К концу 2018 года будет 40 машин.

Из-за кого чаще всего возникают ДТПФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Что входит в обязанности дорожного патруля?

- патрулирование улиц

- выявление сломанных дорожных знаков и светофоров

- помощь при ДТП (оформление европротокола, оказание первой медицинской помощи)

- буксировка сломанных авто, а также машин, у которых кончился бензин

- регулировка движения в случае больших пробок

- помощь водителям в случае мелких поломок

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

По каким маршрутам ездят патрульные?

Каждый день маршруты меняются. Они охватывают все городские округа столицы. Чаще всего зеленые машины можно встретить на больших и самых загруженных трассах - Третьем транспортном кольце, МКАД, Садовом кольце, Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и так далее.