Главный эколог Москвы Антон Кульбачевский: Отказываться от реагентов не будем, а запах с полигона в Кучине исчезнет этой весной

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-15T20:50:52+03:00

Сейчас на полигоне Кучино в Балашихе проводится рекультивация (экологическое восстановление территории). Когда-нибудь здесь обещают сделать парк, но пока мусорная гора лежит прямо у домов... Фото: Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ/РИА Новости

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- Антон Олегович, Москву за последние годы и жара сушит, и дожди заливают, и снегопады накрывают. Городские службы учитывают в своей работе перемену климата?

- Есть гипотеза, что аномальных погодных явлений - волн жары, холода, снегопадов, ливней, ураганов - станет больше. Мы разработали план действий, по которому город живет и работает в зависимости от погоды. Например, есть норматив по времени, в течение которого в зависимости от количества выпавших осадков очищается город. Под эти нормы и конкретные условия выделяются необходимая техника, люди и средства.

- Вместе со снегом с улиц убирают и реагенты. Не попадает ли все это в Москву-реку и Яузу? Деревья не страдают от химии?

- Собранный в городе снег везут на снегоплавильные пункты. Потом талую воду сливают в канализацию, где она проходит через очистные сооружения Мосводоканала. Но часть снега, конечно, остается на дорогах. Каждый год, особенно во время паводка, Мосэкомониторинг берет пробы почвы. Специалисты проверяют и зеленые насаждения. Наши исследования показывают, что нет серьезного воздействия реагентов на природу в столице.

- Удалось добиться идеального состава реагентов?

- Состав получился наиболее оптимальным из тех, что сейчас возможны при современном уровне научно-технического прогресса. В любом случае отказаться от реагентов мы не можем. Кстати, на тротуарах применяем специальные тротуарные реагенты, которые на 50 процентов состоят из мраморной крошки. Это всего лишь твердый мел. Он обеспечивает сцепление подошвы со скользкой поверхностью.

- А почему на лапах животных остаются химические ожоги?

- Смесь реагентов и снега не замерзает даже при температуре минус 15. Если опустить любую живую ткань в жидкость, у которой температура минус 15, в любом случае ожог будет. Однако это не воздействие химии, а воздействие низкой температуры. Можно надевать на лапы питомцам специальную обувь.

Антон Кульбачевский.

ВОДОПАД ДЛЯ ЛЬВА

- Когда в столице появится закон о животных?

- Мы ждем изменения федерального законодательства. После решения Госдумы планируем рассмотреть московский документ. Вероятно, уже этой весной состоится первое слушание в Мосгордуме. А с 1 января 2019 года в столице должен заработать закон о животных. В нем для каждого вида животных будут прописаны четкие условия содержания. К примеру, у льва должны быть просторная площадка для отдыха, скала и водопад. Понятно, что сейчас эти условия очень далеки от реальных для московских квартир.

- Как собираетесь отслеживать живность в квартирах?

- Хотелось, чтобы нас добровольно уведомляли о проживающих в квартире животных. Это не значит, что мы будем к вам приходить и мучить проверками. Мы просто должны вести учет и четко понимать, что это животное не опасно, легально попало в город. Пока с этим полный хаос. Но домашних собак и кошек закон не коснется.

- Что будет с мини-зоопарками и живыми уголками в ресторанах, офисах?

- В законе пропишем правила и для них. Нужно отслеживать их, в том числе и для того, чтобы владельцы этого бизнеса платили налоги.

СВАЛКА ПЕРЕСТАНЕТ «БЛАГОУХАТЬ»

- Москвич Игорь спрашивает: «Почему в некоторых районах Москвы часто пахнет сероводородом? Что делается для того, чтобы стало легче дышать?»

- Часть районов на юго-востоке и юге города страдает от неприятных запахов, поскольку исторически там находятся промышленные предприятия с вредными выбросами. Если вы почувствовали запах сероводорода в воздухе, то норматив точно превышен. Хотя на самом деле вреда для здоровья нет. Люди могут пострадать, если предельно допустимая концентрация (ПДК) по сероводороду будет превышена в сотни раз. Но у нас такого не бывает. Концентрация сероводорода вырастает максимум в 30 - 40 раз. Это редкие случаи - раз в 2 - 3 года.

На реконструкцию Курьяновских очистных сооружений Мосводоканал потратит 20 миллиардов рублей. К 2019 - 2020 году и Курьяновские, и Люберецкие очистные сооружения полностью перестанут выделять запахи в атмосферу города.

В Печатниках и Капотне уже становится легче дышать. В 2010 году превышения концентрации сероводорода фиксировались более 250 дней в году. А за прошлый год подобное случалось в течение 40 дней.

- А когда перестанет вонять мусорный полигон в Кучине?

- Запахи появились из-за аварийной дегазации этого полигона. Москва почувствовала это из-за аномальной погоды и переноса воздушных масс. Сейчас мы стараемся помочь коллегам из Московской области, чтобы работы на полигоне быстрее закончились. Надеемся, весной неприятные запахи исчезнут.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Нужно ли убирать в жилых домах мусоропроводы?

- Недавно появилась идея убрать из жилых домов мусоропроводы...

- Только если все жильцы согласны. Если нет, мусоропроводы закрывать нельзя. Не все горожане пока еще готовы к самостоятельной сортировке отходов. Но есть и другой способ. В столице открываются пункты по приемке вторсырья в шаговой доступности от домов. То есть при желании можно дома сортировать мусор, а потом сдать его в такой пункт, где вам еще и деньги заплатят. Карта с адресами опубликована на сайте Департамента ЖКХ (mos.ru/dgkh/function/). Потом вторсырье отправляют на переработку.

- С улиц уберут разноцветные баки для бумаги, стекла и пластика?

- Эти баки уже практически нигде не ставим, потому что они не работают. У нас пока нет компании, которая могла бы вывозить собранное жителями вторсырье. Кроме того, с Москомархитектурой практически договорились о том, чтобы в новых проектах жилых домов, например, строящихся по программе реновации, заранее обустроить комнату для раздельного сбора отходов. Вместо мусоропровода. Такие дома уже появляются в Москве. В новых кварталах жители некоторых домов на собраниях принимают решение об отказе от мусоропровода. Отходы выносят в пакетах в уличные контейнеры. Эти люди, можно сказать, наполовину готовы к раздельному сбору отходов.

- Куда денутся тонны мусора от сносимых по программе реновации пятиэтажек?

- По нашим подсчетам, за все время действия программы до 2032 года получится около 30 миллионов тонн строительных отходов. Это после демонтажа 5 тысяч попавших в программу зданий. Если разделить на количество лет, в течение которых будет действовать программа, то в год в городе станет больше мусора примерно на 1,5 миллиона тонн. Мощностей города вполне хватит для переработки дополнительных тонн отходов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Со всеми вопросами по экологии столицы можно обращаться в единую круглосуточную справочную правительства Москвы - (495) 777-77-77.

Сообщения можно отправить также через электронную приемную на портале мэра Москвы - mos.ru/feedback/individual/.