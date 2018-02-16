2018-02-16T19:26:15+03:00
Общество

Прогноз на 17 - 25 февраля: После оттепели и снегопада в Москве ударит 20-градусный мороз

Этой зимой москвичам еще придется померзнуть! В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 17 - 25 февраля
Юлия СМИРНОВА
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До конца календарной зимы еще почти две недели. И в эти дни будут и снегопады, и морозыДо конца календарной зимы еще почти две недели. И в эти дни будут и снегопады, и морозыФото: Евгения ГУСЕВА
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Зима в Москве аномальная если по всем параметрам, то по многим. Средняя температура за два с половиной месяца на 4,5 градуса выше климатической нормы. В декабре шли ливни и было теплее, чем в июне. Снега на улицах не было вплоть до 5 января, лишь на Крещение ночью впервые подморозило до -10. А две недели назад, 3 - 4 февраля, на столицу обрушились самые сильные снегопады за всю историю метеонаблюдений.

До конца календарной зимы еще почти две недели. И в эти дни будут и снегопады, и морозы. Далеко не рекордные и не экстремальные. Но все же вполне ощутимые.

Вот подробный прогноз Гидрометцентра России на 17 - 25 февраля - выходные и всю следующую неделю:

В субботу, 17 февраля, ночью -4...-9 градусов, днем -2...-7. Пасмурно, будет сыпать небольшой снгег.

В воскресенье, 18 февраля, под утро -4...-9, днем потеплеет до 0...-5. Облачно, и снова снег. За выходные, по расчетам Московского метеобюро, выпадет 4 - 6 сантиметров снега. Атмосферное давление повышенное, 751 - 754 мм рт. ст.

В понедельник, 19 февраля, пасмурно и снежно. Ночью похолодает до -6...-11 градусов, днем по-прежнему 0...-5 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 мм рт. ст.

Во вторник, 20 февраля, ночью -8...-13, днем -4...-9 градусов. Облачно, пройдет небольшой снег. Давление повысится др 754 мм. рт. ст.

В среду, четверг и пятницу, 21 - 23 февраля, по ночам будет подмораживать до -16...-21 градуса, днем -7...-12. "Виноват" в холодах арктический антициклон. Будет облачно, с прояснениями, практически без осадков. Атмосферное давление очень высокое, 756 - 759 мм рт. ст.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, благодаря атлантическому циклону морозы ослабеют: под утро -10...-15 градусов, днем -5...-10. Облачно, пройдет небольшой снег. Давление придет в норму - в субботу 752 мм рт. ст., в воскресенье 748.

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