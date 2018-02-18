Москва отпраздновала Масленицу

СЕГОДНЯ 15:40 2018-02-18T16:40:35+03:00

А каких только развлечений не придумали организаторы Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Чем запомнилась Масленица в 2018 году: ярмарки, мастер-классы, творческие занятия, конкурсы и 170 видов блинов

Перед Великим постом принято просить друг у друга прощения. И большинство москвичей так и поступают.

- Простите, - говорят одни, - что мы разобрали последние блинчики с яблоком.

- Ничего, - отвечают другие. - Зато нам достались с креветками и сгущенкой.

Москвичи массовыми гуляниями проводили МасленицуФото: Абылай САРАЛАЕВ

Чего-чего, а блинов в эту пору, действительно, просто море - 170 видов. С маслом, джемом, шоколадом, карамелью, вареньем из сосновых шишек, сыром, колбасками... За время Московской Масленицы жители и гости столицы съели больше 100 тысяч блинов!

Москвичи массовыми гуляниями проводили МасленицуФото: Абылай САРАЛАЕВ

А каких только развлечений не придумали организаторы. На площади Революции, Манежке и Тверском бульваре можно было самому выковать себе сувенир (разумеется, в форме блинчика). На Тверской площади любой желающий с помощью жернова вручную мог намолоть муки, а потом что-нибудь испечь из нее. На улицах Москвы расписывали игрушки, шили, изготавливали посуду, плясали, перетягивали канат, пели, и даже выполняли древний обряд закликания птиц! Чтобы пернатые вовремя вернулись из теплых краев, нужно пропеть несколько песенок.

Москвичи массовыми гуляниями проводили МасленицуФото: Абылай САРАЛАЕВ

На мастер-классах детей и взрослых научили лепить из теста булочки-«жаворонки», вырезать фигурки из дерева, расписывать маски и многое другое.

Москвичи массовыми гуляниями проводили МасленицуФото: Абылай САРАЛАЕВ

Средняя цена за блин составляла от 50 до 350 рублей (в зависимости от начинки).

Москвичи массовыми гуляниями проводили МасленицуФото: Абылай САРАЛАЕВ

Москвичи массовыми гуляниями проводили МасленицуФото: Абылай САРАЛАЕВ

Москвичи массовыми гуляниями проводили МасленицуФото: Абылай САРАЛАЕВ

Москвичи массовыми гуляниями проводили МасленицуФото: Абылай САРАЛАЕВ

Москвичи массовыми гуляниями проводили МасленицуФото: Абылай САРАЛАЕВ