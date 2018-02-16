2018-02-16T14:35:36+03:00
Общество

Первая, красная или Сокольническая: москвичи будут голосовать за названия для линий метро

Сейчас у каждой ветки есть полное название, цветовое обозначение и порядковый номер
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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В настоящее время в Московском метрополитене 14 линий.В настоящее время в Московском метрополитене 14 линий.Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Поеду по Серпуховско-Тимирязевской» или «поеду по серой», а может проще «поеду по 9-й линии»? У каждой ветки метро есть три названия: полное (официальное), цветовое обозначение и порядковый номер. Возможно нужно прийти к единой системе? Такой вопрос сейчас поставили на голосование в проекте «Активный гражданин».

- Москвичи решат, какие названия будут носить линии метро. В новом голосовании предлагается создать номерную систему (первая, вторая, третья), цветовую (красная, синяя, фиолетовая) или сохранить официальные названия веток, например, Сокольническая, Арбатско-Покровская, Серпуховско-Тимирязевская, - рассказали в столичной мэрии.

В настоящее время в Московском метрополитене 14 линий. Сейчас, как правило, главным ориентиром для пассажиров являются цвета. Разноцветные линии пассажиры видят на схемах метро, однако в объявлениях на станциях и в вагонах никогда не говорят «красная» или «зеленая» линия. Для иностранцев же более понятны цифровые обозначения — они звучат на английском языке.

Напомним, что ранее москвичи в проекте «Активный гражданин» выбрали название новой линии, которую строители именовали Третьим пересадочным контуром (ТПК). Голосование длилось полгода и выиграл вариант «Большая кольцевая линия». Первый участок Большой кольцевой линии от «Петровского парка» до «Делового центра» должны запустить в ближайшее время.

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