В Россию приходят новые мультимедийные развлечения

СЕГОДНЯ 17:20 2018-02-16T17:26:59+03:00

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Использовать проверенный международный опыт проектирования и создания высокотехнологичных решений, а также реализовывать собственные уникальные разработки.

Компании уже реализовали успешный проект в медиацентре парка "Зарядье", интерактивные возможности и познавательные аттракционы которого заняли первое место на престижном международном конкурсе InAVation Awards 2018 в категории Visitor Attraction, получив награду за медиаоснащение, а также за аудиовизуальные инсталляции.

"Красный квадрат" - мультимедийная компания, сочетающая многолетний опыт работы на рынке и владеющая компетенциями нового цифрового времени. "Мы стараемся предложить аудитории интересный продукт, соответствующий ее ожиданиям, а еще лучше опережающий их. Именно в этом будущее мультимедийного рынка, и наше партнерство с Kraftwerk направлено на решение этой задачи", - говорит генеральный директор компании Илья Кривицкий.

Объединяя и интегрируя высокие технологии (в сфере звука, видео, света, спецэффектов и смарт-систем контроля за оборудованием), компания Kraftwerk разрабатывает оригинальные решения с учетом индивидуальных требований каждого объекта. От аттракционов с эффектом полного присутствия для тематических парков, проектов виртуальной реальности для научного и промышленного применения до аудиовизуальных разработок в музеях, театрах и так далее - возможности интеграции профессиональных аудиовизуальных систем практически неограниченны.

В 2017 году специалисты компании Kraftwerk реализовали проекты в США, Европе и Азии, среди которых National Geographic Encounter: Ocean Odyssey на Тайм-Сквер в Нью-Йорке (США), Voletarium – самый большой "летающий" кинотеатр в Европе, расположенный в парке Europa-Park в городе Руст (Германия), а также проекты в России и на Среднем Востоке, включая медиа-комплексы "Полет" и "Машина времени" в парке "Зарядье".

Манфред Майер, управляющий партнер и генеральный директор компании Kraftwerk Living Technologies GmbH, говорит: "Россия - удивительная страна, в которой невероятным образом сочетаются самые современные технологии с неповторимыми традициями и культурой. Нам очень интересно развивать свой бизнес на этом перспективном рынке, и мы рады такому партнеру, как Красный квадрат".

Серьезный авторитет компании Kraftwerk Living Technologies GmbH на международном рынке в области разработки технологических решений для edutainment (образование через развлечение), а также высокий уровень качества "Красного квадрата" в области производства мультимедийного контента и организации общественных проектов, позволят этому союзу реализовать самые амбициозные задачи.

О компании Kraftwerk Living Technologies GmbH

Kraftwerk Living Technologies начала свой бизнес в 1992 году с реализации небольших медийных проектов в городе Вельс, Австрия. Придерживаясь самых высоких стандартов, Kraftwerk Living Technologies GmbH всегда с успехом выполняла сложнейшие технологические проекты.

Несколько лет назад руководством компании было принято решение следовать новому стратегическому направлению - с тех пор основной упор компания делает на стационарные крупномасштабные инсталляции в сфере развлечений, промышленности и науки, музеев и выставок, реализуя проекты по всему миру. На данный момент филиалы компании представлены в Москве (Россия), Шанхае (КНР), Йоханнесбурге (ЮАР).

Kraftwerk Living Technologies получила признание мировой индустрии развлечений за свою работу, выиграв несколько известных наград: премии конкурса технологий InAVation Award в номинациях "Лучший инновационный международный проект", в номинации "Лучший проект для привлечения посетителей", а также в номинации "Аттракцион года" за проект 5D Castle Theater, реализованный в парке развлечений Chimelong Ocean Kingdom в городе Чжухай (Китай). На выставке IAAPA Attractions Expoв Орландо в ноябре 2016 года данный проект также был объявлен победителем престижной премии THEAAward.

В 2017 году проект "Выставочный центр BMW Welt" выиграл в номинации "Самый инновационный аттракцион для посетителей", а проект Voletarium в парке развлечений Europa-Park был среди финалистов в номинации "Аттракцион для посетителей" конкурса технологий InAVation Awards в 2018 году.