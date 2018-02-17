Наше Подмосковье Стратегия эффективного сотрудничества

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-16T20:10:30+03:00

Андрей Воробьёв и Сергей Собянин подписали соглашение о стратегическом развитии Московского региона до 2025 года. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Изменить размер текста: A A

В этом году Российский инвестиционный форум в Сочи проводится уже в 18-й раз. Сегодня он считается одной из самых больших площадок для презентации инвестиционного потенциала страны. (Например, год назад здесь было заключено различных соглашений на 490 миллиардов рублей. - Авт.) Сюда приезжают предприниматели, главы российских регионов и федеральной власти. В этом году на форум в Сочи прибыло около 4000 участников, в том числе руководители почти 130 крупнейших отечественных и иностранных компаний.

Все основные рабочие темы форума «Сочи-2018» были так или иначе связаны с привлечением в регионы инвестиций. Потому что это новые рабочие места, налоги, развитие инфраструктуры.

Раньше, напомним, бюджетная система в России была централизована, многие регионы были завязаны на деньги, которые выделяются из федерального центра. Теперь для улучшения экономики принцип меняют. Каждый регион должен стать сам для себя точкой роста. За счет привлечения новых инвестиций.

- Жизнь в каждом конкретном месте может стать лучше, - отметил в своем выступлении премьер-министр России Дмитрий Медведев. - В любом городе, в любом регионе могут быть созданы возможности, появиться новые смыслы. Для этого нужно найти ключ его развития - перспективную специализацию, конкурентные преимущества.

Московская область за последние годы добилась в этом направлении серьезного успеха. Уже четвертый год подряд объем привлеченных в регион инвестиций превышает 600 млрд. рублей. В области заработало 400 новых компаний и производств. В рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Подмосковье вошло в десятку лучших российских регионов. На позитивный опыт Московской области многие обращают внимание. Некоторые проекты ставят в пример на федеральном уровне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на форуме провел несколько встреч, принял участие в совещании Дмитрия Медведева с главами субъектов РФ, деловой сессии о новой региональной политике.

- Новая региональная политика должна быть направлена на то, чтобы и в Туле, и в Удмуртии, и в Московской области жить стали богаче, чтобы лучше была система образования, здравоохранения, чтобы инвесторы приходили, рабочие места были, - заявил губернатор. - Я думаю, мы для этого собрались, и мы все хотим найти рецепт, как это сделать. В Московской области, чтобы изменить ситуацию и осуществить прорыв, я выделил три направления: политика, привлечение инвестиций и эффективная власть. Наш опыт показывает, когда приходят инвесторы, когда рождаются новые заводы, платятся налоги, мы получаем доходы, которые можем вкладывать в образование и здравоохранение.

Зампред правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев отметил: «Мы заключили ряд инвестиционных соглашений, это проекты в сельском хозяйстве, пищевой, строительной промышленности, в создании инвестиционной инфраструктуры на общую сумму более 45 млрд. рублей. Мы предлагаем выгодные и понятные механизмы поддержки и условия размещения предприятий в Подмосковье».

КОНКРЕТНО

С кем еще будет работать Московская область

На форуме был подписан ряд важных соглашений. Вот некоторые из них.

Московская область войдет в состав межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» (вместе с Татарстаном и Саратовской областью), который будет создан при участии госкорпорации «Росатом». Планируется, что три региона выстроятся в технологическую цепочку производства полимерных композитных материалов (их широко используют в производстве - от стеклопакетов до космической промышленности).

С ООО «УК Кашира-Парк» достигли договоренностей о взаимодействии по формированию на территории Московской области благоприятного инвестклимата, условий для создания новых рабочих мест и привлечения новых технологий.

Соглашением с ООО «Трио-инвест» («Мираторг») предусматривается совместная работа по созданию проекта оптово-распределительного центра.

В Щелковском районе появится фермерское молокоперерабатывающее предприятие, где будут разводить племенных коз зааненской породы (очень молочная швейцарская порода). ООО «ЭкоФарминг» вложит в нее 1 млрд. рублей.

В Электростали построят ферму по выращиванию шампиньонов, которая будет производить до 5 тонн грибов в год. Инвестор - ООО «Торговый Дом «Богородские овощи».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подмосковье подписало с Москвой соглашение о совместном стратегическом развитии.

Помимо обсуждения важных вопросов и обмена опытом, форум в Сочи - это еще и площадка для заключения серьезных стратегических и инвестиционных соглашений. Одним из самых важных документов, подписанных здесь Московской областью, стало соглашение с правительством Москвы о стратегическом развитии Московского региона до 2025 года. Свои подписи под документом поставили Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Для нас большая честь сегодня подписать стратегический план сотрудничества, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы живем в одном пространстве, и сегодня это соглашение закрепляет очень важные направления того, что волнует каждого жителя Москвы или Подмосковья. Это вопросы транспорта, чистой воды, экологии, вопросы, которые связаны с отдыхом детей, дачников, - всё это требует нашего очень внимательного подхода. Я благодарен, что Сергей Собянин и его команда очень внимательно изучали все слагаемые нашего стратегического плана.

- Мы по большому счету давно уже стали единым экономическим и социальным пространством, единым целым, - заметил в свою очередь Сергей Собянин. - И без совместных усилий, без координации действий, без создания совместных программ развиваться региону очень и очень сложно. Хочу сказать слова огромной благодарности Андрею Воробьёву, его команде за то конструктивное сотрудничество, которое они демонстрируют на всем протяжении нашей работы.