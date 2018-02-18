В подмосковной Балашихе из-за снега на парковке рухнула крыша

СЕГОДНЯ 19:53 2018-02-18T20:16:16+03:00

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В воскресенье, 18 февраля, на частной стоянке в Балашихе произошло ЧП. Под тяжестью снега обвалилась крыша, придавив сразу двадцать автомобилей.

- Сигнал о происшествии поступил в 16.00, - сообщили «КП» в Единой дежурной диспетчерской службе городского округа Балашиха. - Кровля, действительно, не выдержала нагрузки и рухнула. Никто из водителей и сотрудников стоянки не пострадал. Общая площадь территории - 450 квадратных метров.

Речь идет о стоянке, расположенной на улице Рождественской в микрорайоне Железнодорожный. На данный момент там идут работы по устранению последствий обвала.

- Причем работники стоянки занимаются этим собственными силами, - рассказали «КП» в областном управлении МЧС. - Нам известно о происшествии, но спасателей по этому адресу никто не вызывал. Видимо, не хотят предавать огласке этот случай.

И это немудрено. Вряд ли кто из водителей захочет оставлять свою машину на стоянке с такими крышами. В последние дни в Подмосковье активно шел снег. Это и сыграло злую шутку с металлическими навесами. По данным «КП», вечером в воскресенье куски кровли мешали проезду остальным автомобилям. Ущерб, который получили водители поврежденных машин, еще предстоит подсчитать.

В Сети уже вовсю обсуждают эффектное обрушение.

«Такая крыша разве что от солнца защитит», - пишет один пользователь.

«Те, у кого КАСКО, вздохнули свободно, - пишет другой. - А вот остальным теперь придется добиваться компенсации».

КАК ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ

- Надо в первую очередь доказать, что у тебя стояла машина на этой стоянке и что крыша рухнула, - объяснил «КП» вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. - И что виноваты в случившемся владельцы стоянки. А потому надо сразу вызывать полицию. Чтобы сотрудники четко описали, что в твоей машине разбито. Лобовое стекло, крыша, заднее крыло и так далее. Чтобы было написано, что при осмотре автомобиля на такой-то стоянке по такому-то адресу у такой-то машины такие-то повреждения. И дальше вы пишете претензию руководству стоянки с просьбой возместить ущерб. Они, скорее всего, ответят, что договаривались лишь на то, чтобы держать вашу машину на своей территории. Но не следить за ее сохранностью. И тогда следует составить грамотное исковое заявление в суд. Дело с большой вероятностью будет выиграно.