Кошкин бар

СЕГОДНЯ 19:11 2018-02-19T19:38:53+03:00

Наш гастрономический обозреватель о новом японском заведении, где непонятно что важнее - еда или коктейли

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Идешь в бар «Нэко» - учи новые слова. Во-первых, собственно, нэко — это ведь наверняка что-то означает? Еще как означает: в японской мифологии — это такие кошки, которые, в зависимости от рассказчика и от жанра повествования могут быть просто девушками-кошками, а могут быть кошками-оборотнями. И, конечно, это популярные персонажи в комиксах и видеоиграх.

Две картины с кошками украшают зал бара. И больше никаких намеков на Японию - ни тебе манги на салфетках, ни анимэ на тарелках. Ну разве что белые занавески на панорамных окнах напоминают бумажные стены-перегородки в традиционных японских домиках. И вообще — как-то очень уж элегантно, с правильным использованием деревянных элементов оформлен зал.

А по ночам эти кошки наверняка оживают, пьют коктейли и творят прочие безобразия.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Еще одно слово нелишне запомнить — сётю. Это напиток покрепче саке, но слабее водки (градусов 25-30, иногда до 35). Тут он входит с состав нескольких коктейлей. Названия каждого отсылают не просто к Японии, а к тем словам, которые первыми всплывают в голове при слове Япония. «Самурай» - сётю, специи, бульон мисо. «Оригами» - сётю, рисовый сироп, сок юдзу. «Биг Будда» - сётю, бузинный тоник, игра из водорослей. Уже без сётю, но тоже крайне интересно: «Чайный домик» (бурбон, матча, спирулина, сироп из хвои, кампари), «Ниндзя-тини» (водка, настоянная на юдзу, сухой вермут, слива умэ), «Печать императора» (белый ром, рисовый сироп с японской дыней, пюре юдзу).

«Фудзияма». Вместо снега на вершине - мороженое.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Самый фотогеничный коктейль называется «Фудзияма»: джин, черничная газировка, ванильное мороженое. Цвет, кстати, вовсе не черничный, а скорее напоминает раствор медного купороса. Если не выпить сразу, можно зачарованно наблюдать, как частицы мороженого плавают вверх-вниз в бокале — напоминает очень модные в конце 70-х годов светильники: там частицы разогретого воска плавали в какой-то жидкости и наводили на мысли о ранних концертах Pink Floyd.

Для тех, кто не любит коктейли, есть японские виски, японские бренди, японские вина и менее японские напитки. Но не любить коктейли в данном случае — большая ошибка. Они действительно очень хороши.

Наверное, идеальный вечер в «Нэко» может выглядеть так: пара (красивая девушка и элегантный мужчина) заходит выпить коктейлей, а потом, возбудив аппетит, решает перекусить. И тут на арену выходит Павел Малецкий, поработавший в очень серьезных ресторанах в Москве, Дубаи и Гонконге.

Кухня в «Нэко», понятное дело, японская. Ну или почти японская. Поке — это все-таки гавайское блюдо, но не будем придираться.

Поке: лосось и рис, ничего лишнего. Все как любят на Гавайях.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Потому что прекрасным началом вечера может стать именно поке (520 р). Если это слово для вас тоже новое, поясним: это такая гавайская версия севиче, но только рыба должна быть порезана кубиками одинакового размера, чтобы лучше мариновалась в соевом соусе с кунжутным маслом и специями.

Сначала радуется глаз, потом желудок.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Теперь все-таки про Японию. Суши (130-220 р), сашими (510-690), роллы (690-850), что называется, в ассортименте и на любой вкус. Удон с курицей-терияки, он, прямо скажем, и в «Нэко» удон и, видимо, предназначен для тех, кто по-прежнему считает, будто с рыбой в Москве лучше не связываться (опять же цена — 250 р!).

Удон. Вид сверху.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Вот на что следует обратить самое пристальное внимание, так это на раздел «Роллы от шефа», и особенно — на роллы «Мрамор» (990). Из названия понятно, что там есть мраморная говядина вагю, сюрприз вас ждет, когда вы увидите, что она не внутри рисовой трубочки, а снаружи — рис обернут тончайшим слоем этого чудо-мяса. И это по-настоящему прекрасно. Скажу вам больше: глядя на эти роллы, начинаешь верить, что у бара «Нэко» все будет хорошо.

Роллы с мраморной говядиной.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Вот только надо решительно убрать со столиков пошлые кораллы. С Японией они ну никак не ассоциируются, скорее — с Египтом. Убрать — и все тут. К приходу гостей эти симпатичные столики должны быть абсолютно пусты. В этом есть какой-то призыв. Если не сказать — вызов.

Блинный торт с соленой карамелью, лотосом и личи. А вот кораллы надо бы убрать.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

«Нэко»

Б. Путинковский пер., 5.