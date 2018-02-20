Переселенцам по реновации показали первые квартиры

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-20T02:08:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На жителей двух пятиэтажек - дома 3 и 5 по улице Константина Федина - сейчас пол-Москвы смотрит с завистью. Эти здания стали первыми, которые расселили по реновации. Люди переезжают в новую высотку, построенную буквально в 200 метрах, с другой стороны двора.

Мою пятиэтажку тоже со временем снесут, но это будет потом. Невозможно, чтобы весь миллион москвичей, попавших в программу, сразу получили квартиры. А сейчас хотя бы интересно посмотреть на конкретный дом, в который уже расселяют горожан.

Виктор Петренко, обладатель однушки в новом здании, согласился показать мне свое жилье.

В квартире сейчас практически ничего нет из вещей - на кухне только электрическая плита и раковина из нержавейки. Это штатное оснащение всех квартир. Лишь санузел обставлен более-менее полно: есть ванна, унитаз и раковина. Напор горячей и холодной воды хороший. Вода не ржавая.

И кухня, и туалет по площади раза в два больше, чем в моей квартире, которую со временем тоже снесут. Поскорее бы. Хоть позавтракать можно будет, не упираясь в стол и холодильник одновременно.

Еще новое жилье сдается с полной отделкой. На полу в коридоре и на кухне лежит светло-серый кафель. В комнате ламинат бело-желтого цвета. Стены обклеены обоями под покраску, по умолчанию они выкрашены в светло-бежевый.

В общем, квартира получилась очень светлой.

- И много получилось выиграть в метрах от переселения? - спрашиваю хозяина квартиры.

- Старая однушка была на 33 квадрата. Это вместе с балконом. У новой квартиры, вместе с лоджией, уже 44,7 метра. Считай, в полтора раза помещение увеличилось.

- А чего вторую комнату не купил? 10% скидку дают на приобретение дополнительных метров.

- Да не успел. Я когда спросил, можно ли с доплатой двушку в доме получить, мне ответили, что такие квартиры уже закончились. Быстро разобрали до меня.

- Как ты узнал о переселении по реновации? Кто-то позвонил, сказал?

- Случайно все вышло. Прошлой осенью мы дружно проголосовали за реновацию - у нас около 98% жителей поддержали переселение. Но я-то думал, что своей очереди еще долго придется ждать. А тут в начале февраля я на сайте то ли префектуры, то ли мэрии читал, как там реновация движется. И вдруг вижу свой адрес. Пишут, что пятиэтажку будут расселять первой. И даже адрес указан куда. Мы с женой тут же собрались и пошли смотреть на новый дом, благо идти близко.

- Да кто ж в новый дом-то пустит просто так?

- А на первом этаже работает информационный центр по переселению. Нас там буквально с распростертыми объятиями встретили. Сказали, что нашей семье уже выделено помещение. Тут же мы получили смотровой ордер и в компании муниципального служащего пошли знакомиться с квартирой.

- Вроде несколько же вариантов должны предлагать.

- Мне квартира сразу понравилась. Я не хочу вместо нее что-то другое. Пятый этаж - в самый раз. Если лифт сломается, пешком идти невысоко, и не у самой земли живешь.

Новый дом для переселения показали не только будущим хозяевам квартир, но и депутатам Госдумы из рабочей группы по защите интересов граждан при реализации программы реновации жилого фонда Москвы.

- Мы посмотрели первый дом, в который вселяются люди по программе реновации, - заявил депутат Петр Толстой. - Обещания, которые были даны, выполнены полностью, процесс (переселения. - Авт.) четко организован. Люди осматривают квартиры и останавливают свой выбор на новом жилье, где общая площадь больше тех квартир, из которых они выезжают.

- Мы с вами могли убедиться, что качество достаточно достойное, - отметил Сергей Железняк, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ. Это отмечали и те люди, которые уже на сегодня получили ключи. Очень важно, что есть в общей площади серьезные лоджии, у трехкомнатных квартир они проходят практически вдоль всего фасада, который занимает эта квартира.

НАША СПРАВКА

В 2018 году по программе реновации будет расселено около полусотни пятиэтажек. Столичные власти выбрали 24 дома, куда переедут люди.

Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошли 5 тыс. домов. Это почти 70% от всех пятиэтажек в городе.