Первые дни работы Большой кольцевой линии: Фанаты атаковали станцию «ЦСКА», а пассажиры запутались в навигации

27 Февр. 16:15 2018-02-28T01:22:26+03:00

У болельщиков был настоящий праздник. Радовались, что восстановлена справедливость и на ряду со станциями «Динамо», «Спартак», появилась и «ЦСКА» Фото: Алиса ТИТКО

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С утра в понедельник на только что открывшихся станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро было пустовато (это пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошёвская", "Шелипиха", "Деловой центр"). Сначала шли официальные мероприятия, зато после обеда народ подтянулся. Были и пассажиры, и просто любопытные. Но все рекорды побили коллекционеры карты «Тройка» (см. «А в это время») и фанаты ЦСКА.

Как только я услышала, что на станцию «ЦСКА» началось паломничество, попросила у спортивных журналистов "Комсомольской правды" шарф с эмблемой клуба и поехала, примкнуть к рядам болельщиков.

А там столпотворение!

Фанаты приезжали целыми группами, большинство с сине-красными шарфами. У бронзовых скульптур - очередь. Делают фото у фигур футболиста, баскетболиста, лыжника или хоккеиста — кому куда удалось пробиться. Каждая установлена на гранитных постаментах и обозначена фирменной эмблемой ЦСКА.

Фанаты приезжали целыми группамиФото: Instagram.com

Кто-то и вовсе завязал шарф на пьедестале, и пока его никто не снимает.

- ЦСКА, ЦСКА! - гудит по подземке.

- А у вас исторический шарф, - обращают внимание фанаты.

- Да, ретро, 2001 год, - отвечаю с гордостью.

У болельщиков был настоящий праздник. Радовались, что восстановлена справедливость и на ряду со станциями «Динамо», «Спартак», появилась и «ЦСКА».

Кто-то и вовсе завязал шарф на пьедестале, и пока его никто не снимаетФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне сюда приезжали известный фанат футбольного ЦСКА рэпер Баста, утром в понедельник - баскетболисты клуба, гимнастка Светлана Хоркина. Представляю, что здесь будет твориться, когда начнется Чемпионат мира по футболу.

Но и мне надо сделать снимок на память.

- Хочу фотографию с бронзовым хоккеистом. Ведь Кирилл Капризов, который забил решающую шайбу в матче Россия-Германия и принес нам олимпийское золото, как раз из ЦСКА, - прошу напоследок фотографа "КП" Виктора Гусейнова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В интернете карты с символикой открывшейся ветки продают по 1500 рублей

В первые часы после открытия на всех новых станциях образовались гигантские очереди. Неужели сразу произошел какой-то сбой? Оказалось, в продажу поступили карты "Тройка" с редким дизайном, а именно с названиями новых станций. Карту "ЦСКА" буквально отрывали с руками. Покупали по 20 штук. Я тоже хотела разжиться модной «Тройкой», но вечером понедельника в кассах уже не было ни одной.

В интернете карты с символикой открывшейся ветки продают по 1500 рублейФото: скриншот сайта

- Говорят, что "ЦСКА" уже нет ни на одной станции. Раскупили спекулянты. Нам реальным фанатам не достались, - москвич Андрей с надеждой купить карты приехал на станцию "Петровский парк".

От окошка отходят счастливчики. У кого 4, у кого 10 карт. Урвать удалось только "Петровский парк".

- Кто последний за картами "ЦСКА"? - подходит мужчина.

- Уже нет, - хором говорим мы.

- Нигде? - не верит тот.

- В интернете. По 1000 рублей продают, - объявляет девушка из очереди.

Открываю сайт "Авито", а там и правда уже есть объявления о продаже карт "Тройка" с надписью «ЦСКА».

«Осталась одна штука. Цена 1000 рублей», - значится в сообщении.

Судя по фото, четыре карты уже ушли с молотка. Но есть другие предложения - за 1500 рублей. Поговаривают, что скоро карты могут выставить по 5000 рублей.

Такие карты покупают фанаты и коллекционеры. Регулировать этот процесс, конечно, невозможноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Купил сегодня 5 карт. Пожалел, что не больше. Карта "Спартака" (выпустили в 2014 году — Прим. ред.) через год выросла в цене до 50 тысяч рублей. Думаю, то же и с «ЦСКА» случится. А я на своих карточках автографы игроков из ЦСКА соберу - и еще дороже будет. Подержу их годик, а потом машину куплю, - шутит знакомый Георгий.

Такие карты покупают фанаты и коллекционеры. Регулировать этот процесс, конечно, невозможно. Ажиотаж в понедельник был бешеный - 30 тысяч продали за несколько часов.

- В продажу поступило 30 тысяч карт "Тройка" и 200 тысяч единых тематических билетов, посвященных открытию станций Большой кольцевой линии, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена. - Стать обладателем тематической карты "Тройка" или единого билета можно было обратившись в кассу любой из открывшихся станций.

Эксклюзивные "Тройки" продавали с залоговой стоимостью в 50 рублей, как и обычные карты. Цена также не выросла и на тематические билеты - их продавали по 110 рублей за единый билет на 2 поездки.

- Коллекционеры еще могут приобрести единые тематические билеты с названиями новых станций, - обнадежили в Московском метрополитене.

КОНКРЕТНО

Пять ответов на вопросы о новом участке

1. А где переход на "Динамо"?

Этот вопрос я задала сразу же после официального открытия. Со станции "Петровский парк" должен быть переход на "Динамо". Особенно по такому холоду или в дождь удобно - не бежать по улице, а спуститься в метро на "Петровском парке", где можно сделать пересадку. Но лестница закрыта и сотрудник станции сказала: "Еще строят".

- В настоящее время переход на станцию "Динамо" организован с выходом на улицу. Полноценная пересадка будет открыта в 2019 году, - объяснили в мэрии Москвы.

2. Зачем возле лавочек большие металлические колоны?

- Это не ради дизайна, - говорит Ирина, сотрудница станции «ЦСКА». - Они способны удалять дым с платформы в случае экстренной ситуации. Такие же будут на всех новых станциях Большого кольца.

Кстати, на станции «Петровский парк» на «балконах» еще есть и специальные шторы, которые будут выдвигаться при пожаре и экстренно смогут отсечь «Петровский парк» от перехода на «Динамо». Сами шторы сделаны из специальной ткани, которой не страшны дым, газ и огонь.

3. Что за дымка на платформах?

На новых станциях "ЦСКА" и "Хорошёвская" москвичи обратили внимание на какую-то дымку.

«Плохая проветриваемость? Почему все, как в тумане?» - стали писать в соцсетях.

Как объясняют рабочие, это строительная пыль, которую из тоннелей выносят поезда. После нескольких дней обкатки эффект дымки должен исчезнуть.

4. Как разобраться с навигацией?

Еще один дискомфорт - невнятная навигация. Здесь несколько вопросов.

- Почему новые станции не появились на всех картах в поездах и на платформах метро?

Как объяснили в Департаменте транспорта Москвы, заменить нужно более 43 тысяч элементов навигации, из них 40 тысяч схем в подвижном составе и около 600 в поездах МЦК. Делать это заранее было неразумно, чтобы не вводить пассажиров в заблуждение.

- Как по одной ветке поезда идут и до станции "Раменки" (конечная станция желтой ветки), и до "Делового центра" (новая станция Большой кольцевой линии — на картах она обозначается бирюзовым цветом)?

Здесь народ совсем запутался.

- Этот поезд до "Раменок" или до "Делового центра"? - спрашивают пассажиры, вскакивая в поезд на станции "Шелепиха".

Внимание! Конечная станция прибывшего поезда отображается на мониторах, установленных на платформах.

5. Куда исчезла станция «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии?

- А вы понимаете, что приехали на станцию метро "Деловой центр" Большой кольцевой линии, а не Калининско-Солнцевской линии? - поинтересовалась я у пассажира.

- Нет. Это другая станция, получается? А я не пойму. Раньше садился на станции метро "Деловой центр" и спокойно ехал в "Раменки", а теперь надо делать пересадку на "Шелепихе", ждать нужный поезд, - жалуется москвич Артем Николаевич.

- Теперь на "Шелепихе" разветвление. Примерно, как на "Кунцевской", - объясняю.

Смотрю на новую карту в поезде метро и обнаруживаю, что станция "Деловой центр" на желтой линии исчезла. В мобильном приложении "Яндекс.Метро" тоже. В чем дело?

- С 24 февраля станция «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии временно закрыта, - говорят в Московском метрополитене. - Теперь, после открытия участка БКЛ поезда ходят по маршруту «Деловой центр» (БКЛ) - «Петровский парк» и обратно, а также по маршруту «Раменки» - «Петровский парк» и обратно.

Таким образом, со станции «Петровский парк» пассажиры смогут добраться как до станции «Деловой центр» (БКЛ), так и до станции «Раменки» Солнцевской линии.

Исчезла станция «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линииФото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Изменились остановки на нескольких маршрутах наземки

Появление новых станций вносит коррективы и в движение автобусов. В частности с 27 февраля изменились остановки на нескольких маршрутах:

- на нечетной стороне Шелепихинского шоссе появится остановка для автобусов № 4, 27 и 155, а на четной — для автобусов №№ 27 и 155;

- автобусы № 4 будут заезжать к станции метро «Шелепиха» по Шелепихинскому шоссе при следовании к Силикатному заводу, а №№ 27 и 155 в обоих направлениях;

- появится остановка "Метро Шелепиха" в Шмитовском проезде для маршрутов автобусов №№ 4, 69, 152, 243, 869 и троллейбусов №№ 54 и 66;

- автобусы №№ 4 и 243 перестанут проходить через остановку «Шелепихинский мост» при следовании к Силикатному заводу;

- переименуют остановку «Автокомбинат № 11» для автобусов М6, №№ 48 и 155 на 4-й Магистральной улице. Она будет называться "Метро Хорошёвская".

ВОПРОС ДНЯ

Какая ваша любимая станция метро и почему?

Петр ШКУМАТОВ, общественный деятель:

- У меня - «Тульская». Рядом сохранились места, где можно поставить автомобиль.

Георгий ГОРОДЕЦКИЙ, член Русского гражданского общества:

- Жду открытия станции «Рассказовка», интерьер которой будет напоминать читальный зал библиотеки.

Егор ХОЛМОГОРОВ, философ, публицист:

- «Комсомольская» - там на панно представлена икона русской истории - и станция «Саларьево» - облегчила мне путь из области.

Владимир МАМОНТОВ, гендиректор радиостанции «Говорит Москва»:

- Как-то мы с приятелем посидели в ресторане ВТО, а потом пошли в «Ленком» на спектакль, показавшийся нам смешным. Вытолканные за это в антракте билетершами, почему-то оказались на «Площади Революции», где на старых скамьях заснули. Нас никуда не забрали и не обокрали. Мы ночью ехали вверх по эскалатору и пели: «Бывает все на свете хорошо».

Вячеслав ДАНИЛОВ, политолог:

- «Марксистская» и «Площадь Ильича» - за то, что хранят верность революции! «Маяковская» - за Дейнеку.

Сергей ЛИТВИНОВ, автор остросюжетных романов:

- Люблю станцию метро «Выхино». Она называлась «Ждановская», строить ее начали в поле, где паслись коровы. О, сколько свиданий состоялось на этих открытых всем ветрам платформах!

Мария МЕТЛИЦКАЯ, писательница:

- В любимых были «Новослободская» с цветными витражами, «Маяковская» с потрясающими фресками на потолке и «Площадь Революции».