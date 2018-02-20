Австралийский посол помог разгрести снег в центре Москвы с помощью сообщения в Твиттере

СЕГОДНЯ 13:43 2018-02-20T14:04:10+03:00

Петер Теш опубливал фото со снежными кучами и уже на следующий день их убрали

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Вот что соцсети животворящие делают! Особенно если в них пишут настоящие послы. В данном случае чрезвычайный и полномочный посол Австралии в России Петер Теш. Вечером 18 февраля он сфотографировал кучи снега в Кропоткинском переулке и запостил их в своем Твиттере. С грустной подписью: «17 дней... Сколько жителям и школьникам еще ждать?»

Петер Теш опубливал фото со снежными кучамиФото: Twitter.com

Спустя сутки в том же блоге появилась еще публикация, более радостная. «Вопрос задан - ответ получен: спасибо @MosSobyanin и особое слово благодарности дворникам, которые всю ночь трудились » .

Вот уж, действительно, чудеса.

Спустя сутки в том же блоге появилась еще публикация, более радостнаяФото: Twitter.com

Напомним, пару недель назад Москву буквально замело. Такого снегопада столица не видела за все 140 лет метеонаблюдений. И виноваты в этом были два циклона - атлантический (пришедший с запада) и средиземноморский. На борьбу со стихией вывели практически всю коммунальную технику. С недавних пор в столице новый регламент уборки. Раньше чистить слой снега толщиной 7 см можно было неделю, теперь городским службам приходится за три дня обеспечивать уборку 10 см снега, выпавшего за минувшие сутки.

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