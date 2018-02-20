Лучших студентов-медиков подготовят к работе в поликлиниках и больницах Москвы

СЕГОДНЯ 13:41 2018-02-20T13:59:23+03:00

На встречах с главными врачами слышал от них претензии, что приходящие к ним на работу выпускники медицинских вузов недостаточно подготовлены, - сказал мэр Сергей Собянин Фото: Роман ЗЛОБИН

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Сегодня, 20 февраля, на заседании президиума правительства Москвы обсудили подготовку выпускников медицинских вузов к работе в городских поликлиниках и больницах.

- На встречах с главными врачами слышал от них претензии, что приходящие к ним на работу выпускники медицинских вузов недостаточно подготовлены, - сказал мэр Сергей Собянин. - И сами студенты хотели бы участвовать в специальной стажировке или практике для того, чтобы потом более подготовленными приходить на работу в поликлиники и больницы города. Я давал поручение разработать такую систему.

Со следующей недели в столице запустят проект "Школа профессионального роста". В нем смогут участвовать как городские медучреждения, так и федеральные вузы - Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова и МГМСУ имени Евдокимова.

- Участниками проекта станут студенты шестого курса вузов и ординаторы второго года обучения, - рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Без отрыва от учебы в течение четырёх месяцев они будут проходить дополнительное обучение и практику на своём будущем рабочем месте, чтобы уже сейчас привыкали общаться с пациентами и коллегами.

Молодых врачей станут обучать также врачебной этике, работе с ЕМИАС, юридическим основам работы, стандартным медицинским манипуляциям. После окончания вуза и практики выпускники пойдут работать в поликлиники и больницы, в которых проходили специальное обучение. Контракт будет подписан с ними на три года. Затем врач будет решать, оставаться ему в этом медучреждении или искать новое место работы. Студентам во время практики будут выплачивать дополнительную ежемесячную стипендию в 25 тысяч рублей.

- Мы получили уже более 360 заявок от желающих участвовать в этом проекте, - сообщил Алексей Хрипун. - Нам нужны участковые педиатры, врачи общей практики и частично участковые терапевты, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, лор-врачи, специалисты функциональной диагностики, неврологи, рентгенологи.

Федеральным вузам, участвующим в проекте, будут выплачивать гранты из столичного бюджета. Так, Первому МГМУ имени Сеченова и РНИМУ имени Пирогова - по 63,1 млн. рублей каждому университету, МГМСУ имени Евдокимова - 17,25 млн. рублей. Обучение одного студента в "Школе профессионального роста" обойдётся в 60 тысяч рублей.