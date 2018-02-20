Авиадебоширы, готовьтесь: московских стюардов обучили приемам самбо

СЕГОДНЯ 18:10 2018-02-20T19:04:18+03:00

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Хамское поведение на борту самолета последнее время себе позволяют не только vip-пассажиры такие, как супруга футболиста Алиса Аршавина, модель Виктория Лопырева, телеведущие Ксения Собчак и Леонид Якубович, но и пассажиры из эконома. Как правило, они сильно напиваются и не контролируют свои действия, протягивают руки к стюардессам. Дать сдачу бортпроводники не имеют права. Только спокойно уговорить пассажира прекратить дебош. Однако с мая этого года в ход пойдут не только обаяние, но и приемы самбо. Обучать боевому искусству стюардов стали в Учебно-тренировочном центре № 21 аэропорта Внуково.

- Ранее в курсах обучения стюардов не было никаких дисциплин по самообороне, но поведение пассажиров и частые случаи дебоша привели к мысли о мастер-классе по обучению бортпроводников самозащите без оружия. Выбраны приемы самбо. Это пробные занятия: теория и практика, - рассказала "Комсомольской правде" Наталья Каткова, директор Учебно-тренировочного центра аэропорта Внуково. - Но и у нас нет целей делать из них бойцов. Стюарды должны уметь обезвредить нападающего, самим защититься до прихода на борт полицейских. Всего же планируем обучить до 300 молодых специалистов.

Первые стюарды, обладающие приемами самбо, вылетят уже в мае этого года. Дебоширы должны это иметь в виду. А чему именно ребят и девушек обучили видела наш корреспондент.

Всего в центре специальный курс пройдут порядка 300 молодых стюардов и стюардесс.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На занятия будущие борпроводники пришли в повседневной одежде. Лекцию "Нетравмирующие задержание душевнобольных" им прочитал заслуженный тренер России по самбо Сергей Табаков.

- Смотрели боевики? Там часто дебоширов сбивают на живот, чтобы не было ответных действий руками и ногами. И обыскивать так удобнее. Но мы из вас не сотрудников "Спецназ" готовить будем. Вы должны смотреть на дебошира еще и через призму закона, а то дал по голове и пошли суды, - говорит исполнительный директор Международной федерации самбо, заслуженный тренер России по самбо, кандидат педагогических наук, профессор Сергей Табаков.

Девушкам тренер посоветовал включать женскую хитрость, а парням — больше заниматься спортом. Но и главное заранее проработать все нестандартные ситуации, чтобы быть уверенным в себе.

- Если мужчина больше меня в два раза, то лучше просто убегать? - спросила Мария, студентка Учебно-тренировочного центра № 21 аэропорта Внуково.

- Если крупнее, то вышибить не получится, хотя у вас такой цели и нет, но освободиться можно. Если на вас нападают — важно уйти от захвата. Не бейте коленом в пах — это вызовет агрессию, - ответил Сергей Табаков. - И никогда не поворачивайтесь к противнику спиной. А еще всегда улыбайтесь — это тоже обезоруживает.

Девушкам тренер посоветовал включать женскую хитрость, а парням — больше заниматься спортом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

После лекции начались занятия по самбо. Со стороны смотрелось все легко и просто — тебя берут за горло, а ты двумя руками выбивай снизу, если обхватывают за голову, а ты корпус влево и освобождайся. Пробую вместе со стюардами — тренер держит меня крепко, вот тут и я стала вырываться, будто противник настоящий. «Так и надо», - похвалит меня Сергей Табаков.

- Стоит еще понимать, что все эти элементы нужно будет выполнять в юбке, пиджаке, в котором чувствуешь себя скованнее, чем в свитере. И на каблуках, - говорит Наталья Каткова, директор Учебно-тренировочного центра аэропорта Внуково.

- А переобуться в балетки нельзя? - уточняет тренер по самбо.

- Нет. Во-первых, так прописано в правилах бортпроводниц, во-вторых, в балетках не так уж и удобно — самолет же летит под наклоном, попробуйте походить весь полет на пятках пятками - проблемы с венами будут гарантированно.

- А какая высота каблука должна быть у стюардесс? - спрашиваю я.

- От 4 до 7 см. При этом не обязательно, чтобы это была шпилька, можно выбрать устойчивый толстый каблук.

После первого занятия будущие стюардессы поняли, что они не должны бояться авиадебоширов и вполне смогут вырваться из рук амбалов.

- Может что угодно случиться, а нам важно помнить — не навредить пассажиру, но защитить себя. Просто я и сам занимаюсь смешанными единоборствами, в курсе многих приемов, - говорит Алексей, будущий бортпроводник.

Обучать боевому искусству стюардов стали в Учебно-тренировочном центре № 21 аэропорта Внуково.Фото: Михаил ФРОЛОВ

МНЕНИЯ

«ЗА»

Павел Семченко, пилот гражданской авиации:

- Это очень хорошо, если у авиадебоширов будет понимание, что борпроводница, хоть на вид хрупкая девушка, но знает приемы, которые могут его успокоить. Он и сам подумает, а делать ли что-то противозаконное? Да, и в целом, занятия самбо помогут борпроводникам поддерживать физическую форму. Если же не рассматривать применение исключительно на борту самолета, навыки и в жизни могут пригодиться. Cамбо же не воспитывает агрессию, но точно придаст борпроводникам уверенности в своих силах.

«ПРОТИВ»

Виталий Соколовский, майор ВКС РФ в отставке, пилот гражданской авиации:

- Во-первых, пара занятий — это ерунда. Человек никогда не приобретет навыки самообороны без длительной тренировки. Я сам занимался этим видом спорта и нужно минимум полтора-два года, чтобы использовать навыки квалифицированно — не навредить другому. Иначе начнутся иски к авиакомпаниям. Во-вторых, уж какая борьба, а самбо точно не пригодится в самолете, потому что в нем даже развернуться негде (проход узкий и кресла), не то что приемы выполнять. Что касается самообороны — тоже очень сильно сомневаюсь, что в самолете самбо поможет.

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