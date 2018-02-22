Экс-секретарь СНБО Украины Виталий Гайдук может быть допрошен в рамках дела о растрате российского кредита

СЕГОДНЯ 10:00 2018-02-22T02:54:42+03:00

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По неофициальным данным, соответствующее международное следственное поручение может быть направлено в Генеральную прокуратуру Украины в ближайшее время. Не исключено, что в Киев будут отправлены следователи для проведения необходимых процессуальных действий.

Расследование проводится по факту хищения более 100 млн. долларов из кредита в 8 млрд. долларов, предоставленного ВЭБом в 2009 году украинскому «Индустриальному союзу Донбасса» (ИСД). Не менее 5 млрд. долларов пошли на приобретение 50% плюс две акции ИСД, остальные предназначались для финансового оздоровления входящих в Союз горно-металлургических предприятий, которые с 2008 года находились в кризисной ситуации. На момент сделки Виталий Гайдук являлся основным владельцем (около 40% акций) компании. Собственниками ИСД также выступали бизнесмен Олег Мкртчан и бывший глава администрации Донецкой области, миллиардер Сергей Тарута.

В настоящее время обвинения в мошенничестве предъявлены Олегу Мкртчану. Он был арестован сотрудниками ФСБ России в Москве в начале февраля. СМИ писали, что Мкртчан выразил готовность сотрудничать со следствием. В частности, в обмен на смягчение уголовной статьи он заявил о намерении раскрыть «всех своих сообщников, которые помогли ему в 2009 году похитить многомиллионные кредиты ВЭБ и вывести их за границу».

Сообщалось, что предметом сделки с ВЭБом являлся в большей степени пакет Виталия Гайдука. Он также, как основной акционер ИСД, мог быть и конечным бенефициаром офшора, в который, по версии следствия, Мкртчан вывел деньги ВЭБа. Правоохранительные органы предполагают, что стоимость принадлежавшей Гайдуку доли ИСД оказалась завышена более чем в три раза (эксперты оценивали его акции в 1,2 млрд. долларов), соответственно, разница могла быть присвоена и растрачена на личные нужды акционеров.

Еще не менее 300 млн. долларов, как ранее сообщалось, было направлено на финансирование избирательной кампании Юлии Тимошенко, советниками которой были Виталий Гайдук и Сергей Тарута. Фактически, как писали СМИ, антироссийская украинская политика оплачивалась российскими деньгами.

Высказывались предположения, что в ходе расследования дела о мошенничестве с деньгами ВЭБа могут стать известны и другие подробности деятельности экс-секретаря СНБО и его партнеров по ИСД. В частности, прояснится вопрос, почему было заморожено строительство металлопрокатного завода в городе Армавире Краснодарского края. Сообщалось, что ИСД получил кредит ВЭБа под этот проект, а также на финансирование реконструкции «Алчевского металлургического комбината», «Алчевского коксохимического завода» и предприятия «Экоэнергия». Однако, по версии следствия, в реальности часть средств «была выведена через офшорные компании на Кипре и Виргинских островах и похищена для личного обогащения Мкртчаном».

Олег Мкртчан свою причастность к офшору отвергает. Как пишут СМИ, его показания могут стать реальным основанием для появления серьезных вопросов следствия к Виталию Гайдуку, а в случае отказа от сотрудничества с российскими правоохранительными органами он может быть объявлен в международный розыск.

Без комментариев. Воспроизведено с сайта СМИ Legal.Report