Наше Подмосковье. Социальные приоритеты Московской области

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-22T02:17:16+03:00

О том, какую работу проводят в регионе по поручениям губернатора в социальной сфере, рассказала первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова.

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Губернатор Московской области 14 февраля выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В этом году Андрей Воробьёв подвел итоги пяти лет, в течение которых он возглавляет Подмосковье. Успехи подтверждаются серьезными показателями - в привлечении инвестиций, развитии сельского хозяйства, ЖКХ, ремонте дорог и обновлении транспортной инфраструктуры. Но в первую очередь в числе приоритетных направлений Андрей Воробьёв всегда называет социальную сферу. На нее направляется основная часть областного бюджета (успехи в цифрах - см. рубрику «Конкретно»).

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ ПЕНСИОНЕРЫ СТАРШЕ 70 ЛЕТ

Во время обращения губернатор дал подмосковному правительству ряд поручений. И большинство из них касались именно социального блока.

«Я предлагаю вместе с депутатами из дополнительных, заработанных областью средств сделать специальную выплату, - сказал Андрей Воробьёв. - Уже в первом полугодии дать ее всем жителям Подмосковья старше 70 лет. Единовременно каждый из них - а это 700 тысяч человек - получит 5 тысяч рублей. Наша задача, чтобы каждый год мы могли находить возможность помогать тем, кто в этом нуждается, кто уже не может устроиться на работу и нуждается в поддержке близких».

Конкретно.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова рассказала, как будут выполняться поручения губернатора.

- Никаких проблем с получением единовременной материальной помощи не возникнет, потому что у всех открыты банковские счета, на которые людям поступает пенсия и меры социальной поддержки, - рассказала Ольга Забралова. - Эти 5 тысяч рублей будут автоматически зачислены на их счет. Гражданам, которые получают пенсию и выплаты через Почту России, доплату доставит почтальон. Если гражданину в этом году исполняется 70 лет, то он должен написать заявление в МФЦ или на портале госуслуг и ему будет начислена единовременная выплата.

НА РЕМОНТ БОЛЬНИЦ И ОБОРУДОВАНИЕ - 18,5 МЛРД. РУБЛЕЙ

Также Андрей Воробьёв в своем обращении обратил внимание, что в рамках исполнения указов президента в Подмосковье провели серьезную модернизацию здравоохранения. Благодаря этому средняя продолжительность жизни выросла на 3 года - до 73 лет. Ольга Забралова напомнила, что за четыре года удалось отремонтировать более 500 ­медицинских учреждений:

- Только за прошлый год мы отремонтировали 270 учреждений, в этом году отремонтируем еще 167. Мы полностью завершим ремонт детских поликлиник и практически полностью - взрослых.

8 миллиардов рублей Московская область выделила на ремонт медицинских учреждений в 2018 и 2019 годах. Еще 10,5 млрд. пойдут на закупку самого современного оборудования для стационаров, детских и взрослых поликлиник.

ТЫСЯЧА НОВЫХ ВРАЧЕЙ

Еще одно поручение Андрея Воробьёва касалось медицинских кадров. В больницах и поликлиниках Московской области за несколько лет удалось сократить дефицит специалистов, но медиков по-прежнему не хватает. Губернатор поручил подмосковному правительству повысить зарплаты терапевтам и педиатрам (это самые дефицитные и востребованные специальности) и продолжить работу по привлечению квалифицированных врачей из других регионов.

Социалка в цифрах

- В прошлом году мы привлекли 800 врачей, - рассказала Ольга Забралова. - Самая серьезная проблема - нехватка специалистов в первичном звене, это участковые педиатры и терапевты. Например, на участке педиатр должен обслуживать не более 800 детей, терапевт - не более 1700 взрослых. Во многих наших городских округах и районах этот показатель превышен. В этом году мы хотим пойти по пути разукрупнения участков, чтобы снизить нагрузку на участкового врача. За два года мы планируем привлечь тысячу участковых педиатров и терапевтов.

Вопрос с жильем для новых специалистов губернатор поручил решить областному минздраву и главам муниципалитетов. Ольга Забралова напомнила, что в Подмосковье работает подпрограмма социальной ипотеки для врачей, - медработник выплачивает только проценты по кредиту.

- За три года планируем предоставить медикам 800 квартир. Кроме того, главы территорий обеспечивают врачей служебным жильем, компенсируют расходы за аренду квартиры, предоставляют социальные льготы. Мы бросаем все силы на укомплектование учреждений здравоохранения в сельской местности по программе «Земский доктор». Если врач приезжает работать в ФАП, он получает подъемные в размере одного миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба МО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мы никогда бы не смогли обеспечить высокий темп перемен без поддержки жителей, без доверия нашего президента, без работы единой слаженной команды. Наш курс - это курс президента. Мы выполняем его наказ: служить людям».

(Андрей Воробьёв, губернатор Московской области.)