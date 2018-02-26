Почему закрылась служба «одного окна» по жилищным вопросам?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-22T09:58:16+03:00

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Для консультации по поводу документов на квартиру я планировала обратиться в службу «одного окна». Но узнала, что посетителей там больше не принимают. Почему закрылась служба по жилищным вопросам и где теперь принимают жителей?

Анна Васильевна, Загородное шоссе.

За разъяснениями мы обратились в Департамента городского имущества Москвы.

- Служба «одного окна» по жилищным вопросам Департамента городского имущества столицы теперь проводит прием москвичей по новому адресу, - объяснили в пресс-службе ведомства. - Посетителям нужно обращаться в офис на улице Бахрушина, дом 18, строение 1, ст. м. «Павелецкая», «Добрынинская». Время работы: понедельник - пятница, с 8.00 до 17.00, без перерыва. Здесь в службе «одного окна» можно получить такие услуги:

- прием обращений по жилищным вопросам, например, о записи в очередь на квартиру, городских субсидиях на покупку жилья, приватизации, программе переселения, о коттеджах для многодетных семей, об использовании материнского капитала для улучшения жилищных условий;

- выдача ответа по обращению, связанному с жилищным вопросом или оформлением госуслуг;

- прием заявлений от юридических лиц на предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 правах на объекты жилищного фонда; перевод жилого помещения в нежилое помещение;

- прием заявлений для выкупа жилых помещений по отдельным видам договоров;

- консультации по жилищным вопросам (только по предварительной записи). «Горячая линия» единой справочной службы правительства Москвы - (495) 777-77-77 (круглосуточно). В Департаменте городского имущества столицы также работает электронная приемная - www.mos.ru/feedback/individual/.

Адреса и график работы служб «одного окна» в округах столицы можно узнать на сайте Департамента городского имущества Москвы - www.mos.ru/pgu/ru/departments/7700000010000001238.

Обратите внимание! Прием заявлений и обращений по жилищным вопросам, выдача результатов их рассмотрения и консультации по прежнему адресу: Москва, ул. Бахрушина, д. 20, больше не проводятся.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

26 февраля - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы;

27 февраля - Департамент городского имущества Москвы;

28 февраля - Департамент здравоохранения Москвы;

1 марта - Управление координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы;

2 марта - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.