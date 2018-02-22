В Москве военные получат больше двух тысяч квартир

22 Февр. 17:45 2018-02-22T17:51:36+03:00

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Эпопея с гигантским долгостроем для военнослужащих на улице Левобережной в Москве подходит к концу. Заброшенные одним из крупных застройщиков 23 высотки (самый крупный микрорайон столицы!) постепенно отстраиваются. На весну военные строители готовят с сдаче очередные шесть корпусов.

Итак, в начале марта планируется начать заселение третьего корпуса на 144 квартир, восьмого — на 675 и 15-го на 225 квартир. В мае сдадут четвертый корпус (376 кваартир), №16 (144кв.) и № 7 (525 кв.), в новостройке на улице Полины Осипенко дом 2/3 (144кв.). Все квартиры - для постоянного проживания офицеров и их семей. Жилплощадь передается в собственность бесплатно в рамках «Госпрограммы обеспечения жильем военнослужащих».

Работы на московских новостройках Минобороны завершает «Главное управление обустройства войск (ГУОВ)».

- Планомерно идем «от дома к дому», - пояснил руководитель пресс-службы ГУОВ Максим Пастухов. - С учетом корпусов, которые сдаем весной, мы уже достроили на улице Левобережной 15 домов на 4128 квартир. С будущими жильцами - офицерами и их женами мы постоянно встречаемся прямо на строительной площадке и откровенно рассказываем и о проблемах, и о планируемых датах сдачи очередных домов. В рамках поэтапной сдачи и заселения домов мы продолжаем достраивать два микрорайона на улице Левобережной и в районе Хорошевского шоссе. Два жилых комплекса уже полностью сдали: на улице Большая Очаковская 10 корпусов на 1796 квартир и на Синявинской 15 домов на 4731 квартиру.

Департамент жилищного обеспечения Минобороны России предлагает всем военнослужащим, которые по каким-то причинам не могут ждать достройки корпусов в на улице Левобережной и Хорошевском шоссе, - заселиться в квартиры той же площади в уже сданных домах на ул. Синявинской в Молжаниново. Желающие могут написать заявление на имя руководителя ДЖО МО РФ с просьбой предоставить взамен ранее распределенной квартиры равноценную в районе «Молжаниново». Все обращения рассматриваются в обязательном порядке.

Видеоотчет о готовности жилых домов на улице Левобережная