Прогноз на 24 - 28 февраля: Морозы в Подмосковье окрепнут до -32 градусов

23 Февр. 15:25 2018-02-23T15:41:22+03:00

Зима имеет полное право как следует хлопнуть дверью, ведь первые два месяца стояло аномальное тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московской области стужа уже достигла -30 градусов, и это не предел, предупреждают синоптики. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 24 - 28 февраля. Там сплошные холода!

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Минувшая ночь в Москве и области выдалась самой холодной за зиму. В ночь на пятницу, 23 февраля, в столице воздух остыл до -20,8 градуса, а в Подмосковье впервые в этом году трещал 30-градусный мороз. Подмосковным "полюсом холода" стали Черусти, там зафиксирована температура -30,5 градуса.

Впрочем, жаловаться на холодину как минимум несправедливо.

Во-первых, зима имеет полное право как следует хлопнуть дверью, ведь первые два месяца стояло аномальное тепло. Декабрь-2017 был на 6 градусов теплее климатической нормы, напоминают специалисты Московского метеобро. Средняя температура января-2018 превысила норму на 5 градусов, а вот первые три недели февраля на 0,7 градуса теплее, чем обычно. И лишь нынешние морозы из этой статистики выбиваются резко: нынешняя температура на 10 - 12 градусов ниже, чем обычно в последних числах зимы!

А во-вторых, это ночью стужа, а днем-то идеальная зимняя погода: 23 февраля +10 и яркое солнце. Практически подарок к Дню защитника Отечества!

В ближайшие дни холода усилятся, предупреждают синоптики. Вот прогноз Гидрометцентра России на выходные и начало следующей недели, 24 - 28 февраля:

В субботу, 24 февраля, солнечно и практически бесснежно. Ночью в столице -23...-25 градусов, по области может подморозить до -32. Днем в мегаполисе -13...-15, по области -12...-17 градусов. Кстати, рекорд для 24 февраля за всю историю метеонаблюдений -29,1 градуса, он держится уже больше века, с 1917 года. Но речь идет о Москве, а в черте города вряд ли стужа достигнет рекордной отметки.

В воскресенье, 25 февраля, переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -20...-25 градусов, по области местами до -30. Днем чуть холоднее, чем накануне, -13...-18.

В понедельник, 26 февраля, тоже ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью -22...-27, в Подмосковье местами до -32. Днем мороз окрепнет до -14...-19 градусов. Такая стужа на 16 - 18 градусов сильнее, чем положено по климатическим нормам.

Во вторник, 27 февраля, без особых перемен. Под утро -20...-25, днем -14...-19.

В среду, 28 февраля, облаков на небе станет больше, местами пройдет снег. Ночью -22..-27, днем -10...-15.

Холода принес арктический антициклон, по его периферии в среднюю полосу мощным потоком идет ледяной воздух с Карского моря и Новой Земли. Огромный антициклон не собирается никуда двигаться, морозы в Москве и области сохранятся и в первую неделю марта.