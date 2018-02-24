2018-02-24T21:26:23+03:00
Происшествия

Тела троих мужчин обнаружены в фуре

В деревне Новоселки Чеховского района, где огромный складской комплекс, рабочие жили прямо в машинах
Василиса НИКОЛАЕВА
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В одной из припаркованных на территории складского комплекса фуры 24 февраля 2018 года были обнаружены тела троих мужчин.В одной из припаркованных на территории складского комплекса фуры 24 февраля 2018 года были обнаружены тела троих мужчин.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В одной из припаркованных на территории складского комплекса фуры 24 февраля 2018 года были обнаружены тела троих мужчин. Приехавшие на место представители следственного комитета по городу Чехов не обнаружили на телах погибших признаков насильственной смерти.

Зато в кабине, где эти трое и жили, была обнаружена газовая горелка, с помощью которой они, видимо, и грелись.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Известно, что эта грузовая машина прибыла в Чеховский район на погрузку из Республики Казахстан. Трое погибших были гражданами этой страны.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. - Сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СК по Московской области.

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