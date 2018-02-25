Прогноз на 26 февраля - 4 марта: Весна в Москве начнется с морозов

25 Февр. 14:50 2018-02-25T15:03:45+03:00

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Морозы не собираются уходить из Москвы не только до конца календарной зимы, но и в первые дни весны. Таков прогноз Гидрометцентра России на следующую неделю (26 февраля - 4 марта).

Самым холодным днем уходящей зимы (а точнее, самой холодной ночью) стало 23 февраля: в Московской области воздух остыл до -30,5 градуса, такая стужа зафиксирована на востоке Подмосковья, в Черустях.

Ночь на воскресенье, 25 февраля, тоже выдалась студеной, и снова больше всего померзнуть пришлось жителям Черустей - там трещал мороз до -28,7 градуса. А в мегаполисе было "всего" -20. Днем в воскресенье от -13 до -19 градусов, холоднее всего сейчас в Волоколамске.

Солнечная морозная погода большинство москвичей радует: серость и слякоть за зиму изрядно надоели. Но все же до весны всего три дня! Когда ждать потепления? Вот прогноз Гидрометцентра России на следующую неделю:

В понедельник, 26 февраля, переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ночью -22...-27, в Подмосковье до -32. Днем морозно, -14...-19 градусов. Атмосферное давление очень высокое, 757 мм рт. ст. Такая погода на 10 - 12 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам. Хотя морозы далеко не рекордные: в 1929 году 26 февраля в Москве подморозило до -34,3 градуса, ничего подобного в истории метеонаблюдений не бывало ни до, ни после. И в 2018 году тоже не будет.

Во вторник, 27 февраля, переменная облачность, небольшой снег. Ночью -20...-25 градусов, днем -14...-19. Давление повысится до 765 мм рт. ст.

В среду, 28 февраля, ночные холода ослабеют до -17...-22 градусов, днем -10...-15 градусов. Облачно, с прояснениями, снег. Атмосферное давление останется высоким, 761 мм рт. ст.

В четверг, 1 марта, под утро -18...-23, днем -11...-16 градусов. Облачно, с прояснениями, небольшой снег. Давление 755 мм рт.ст.

В пятницу и выходные дни (2, 3 и 4 марта) станет теплее, хотя температура будет заметно ниже, чем обычно в первые мартовские дни. По ночам -10...-15 градусов, днем -5...-10. И снова не обойдется без снега. Давление в пятницу упадет до 745 мм рт.ст., в субботу и воскресенье повысится до 749 - 752 мм рт.ст.

Кстати, последний раз морозное начало марта случилось в Москве 30 лет назад, в 1987 году, напоминают в Московском метеобюро. Тогда холода держались всю первую пятидневку весны.