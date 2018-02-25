2018-02-25T16:04:54+03:00
Происшествия

Парашютист прыгнул с высотки на севере Москвы и повис на дереве

Неизвестный бейсджампер сбежал с места до приезда наряда полиции
Семен ЕЛЕНИН
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Бейсджампинг - экстремальный и очень опасный вид спорта, его энтузиасты в городе используют для прыжков с парашютом высокие здания и столбы.Бейсджампинг - экстремальный и очень опасный вид спорта, его энтузиасты в городе используют для прыжков с парашютом высокие здания и столбы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прыжок экстремала с парашютом на севере Москвы едва не закончился трагедией. В 12.52 воскресенья в полицию позвонил очевидец: с 40-этажного здания на Ленинградском шоссе спрыгнул мужчина, в полете он раскрыл парашют и пытался приземлиться на площадку на территории парка Покровское-Стрешнево. Не получилось. Экстремал упал на деревья, его парашют зацепился за ветки. Очевидец сказал, что мужчина повис на высоте.

- На место выехали наши сотрудники, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе московского управления МЧС. - Однако пострадавшего на месте не нашли. Наша помощь не понадобилась.

В пресс-службе полиции подтвердили: парашютист по всей видимости сумел спуститься самостоятельно, с места он скрылся, бросив свой застрявший на дереве парашют.

Личность бейсджампера (бейсджампинг - экстремальный вид спорта, его поклонники в городе используют для прыжков с парашютом высокие здания и столбы) не установлена. В полиции уточняют, что в законе для подобных экстремалов уголовная ответственность не прописана.

Жители Войковского района, где сегодня застрял бесджампер, рассказывают, что башня жилого комплекса на Ленинградском шоссе уже несколько лет пользуется у экстремалов большой популярностью. В здание они попадают нелегально. Каким-то образом умудряются попасть на крышу. Башня - 140 метров высоту, входит в ТОП-40 самых высоких зданий Москвы.

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