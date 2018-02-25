В Подмосковье задержали сотрудников автосалона, которые обманули более 200 клиентов

25 Февр. 15:50 2018-02-25T16:15:14+03:00

В подмосковном автосалоне задержали мошенников. Подмосковная полиция «накрыла» автосалон, сотрудники которого в течение нескольких месяцев дурили клиентов, которые через них покупали или продавали машины. Контора с размахом работала в городе Мытищи

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Подмосковная полиция «накрыла» автосалон, сотрудники которого в течение нескольких месяцев дурили клиентов, покупавших или продававших через них машины. Контора с размахом работала в городе Мытищи.

Схема, по которой аферисты выжимали деньги из клиентов, давно известна.

- Злоумышленники убеждали покупателей в том, что цена, указанная в договоре купли-продажи, окончательная, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.- Но после оплаты правонарушители незаметно подменяли подписанные документы, в которых появлялся пункт о необходимости дополнительного внесения денежных средств за различные услуги. Если покупатель отказывался их оплачивать и просил расторгнуть сделку, то ему, согласно договору, необходимо было выплатить неустойку.

В списке пострадавших - больше 200 человек. Пока в материалах фигурирует материальный ущерб в 8 миллионов рублей, но в процессе расследования и появления новых эпизодов сумма наверняка будет расти.

Полицейские уже задержали организатора «бизнеса» и четверых его подручных. Все - жители столичного региона, самому старшему 47 лет, самому младшему - 23.

В «автосалоне» и на квартирах у фигурантов дела провели 11 обысков. Изъято более 120 авто, около тысячи подлинников техпаспортов и других документов на машины, компьютеры, в которых хранится информация о проведенных сделках.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Ожидается, что в ближайшее время всем пятерым подозреваемым официально предъявят обвинения. Фигурантам дела светит до 10 лет реального срока. Каждому.

Стоит отметить, что подобные задержаний мошенников из автосалонов происходят, увы, редко.

- Заявления от граждан на подобные организации поступают часто, но до уголовных дел доходят единицы, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Если число жалоб набирает критическую массу, владельцы автосалона закрывают ликвидируют свое прежнее ООО и открывают новое, на других подставных людей. А сам автосалон фактически продолжает работу в том же здании, с теми же сотрудниками. Проблема в том, что доказать факт мошенничества крайне сложно - сотрудники автосалона в свою очередь настаивают, что человек перед оформлением сделки читал документ, был согласен с условиями и сам все подписал. Как обезопасить себя от мошенников? Во-первых, - внимательно читайте все документы, под которыми ставите свою подпись. Во-вторых - не связывайтесь с мелкими автосалонами, поискать в интернете отзывы о работе организации, в которую вы хотите обратиться - по названию или адресу. Наверняка обнаружите очень много интересного!