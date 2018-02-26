2018-02-26T12:49:25+03:00
Общество

Москва увидит юбилейную выставку Сергея Андрияки

К своему 60-летию художник собрал самые лучшие работы
Анна МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Простор полей и зелень лесов, аромат лугов и среднерусского разнотравья, яркие букеты роскошных цветов и сочные фрукты, суровые крепостные башни Пскова и Кирилло-Белозерского монастыря, улочки старой Москвы. Все это и многое другое увидят посетители юбилейной персональной выставки народного художника России, ректора Государственной Академии акварели и изящных искусств и художественного руководителя Московской школы акварели Сергея Николаевича Андрияки.

Из тысяч своих работ художник отобрал самые лучшие. На экспозиции в залах Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» будет представлено более 500 картин - от набросков до монументальных произведений, достигающих размеров от шести и более метров. Все они выполнены в разных техниках, таких, как акварель, масло, рисунок, гуашь, темпера. Среди работ - полюбившиеся зрителю пейзажи русской природы от Центральной России до Западной Сибири, уютных провинциальных городов, уголки столицы, где сохранился дух XIX века, яркие цветочные композиции и натюрморты со старинными предметами, портреты.

На выставке Сергей Андрияка проведет мастер-классы по живописи и графике, а также встречи со зрителями. Юбилейная экспозиция станет социально значимым культурным событием. Все мероприятия в программе выставки будут бесплатными. Особое внимание уделят пенсионерам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями и малообеспеченным семьям.

Когда: с 3 марта по 10 мая 2018 года. Вторник - пятница - 11.00 - 18.00, суббота – 11.00 – 20.00, воскресенье – 11.00 – 19.00. Понедельник: выходной.

Как добраться: музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, д. 1, ст. м. «Царицыно», «Орехово».

Вход: для ветеранов и людей с ограниченными возможностями - бесплатный. Для пенсионеров при покупке билета действуют льготы. Кассы закрываются за полчаса до окончания работы выставки. Подробнее – на сайте музея-заповедника «Царицыно».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Владимир Познер: «Я сказал, что не хочу в этом участвовать. Встал и ушел»
Знаменитый журналист и телеведущий рассказал обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову, почему он отказался продолжать разговор о России в эфире телеканала «Аль-Джазира» [аудио, видео]
Новости 24
Врачи общей практики появились во всех поликлиниках Москвы
В Подмосковье задержали серийных грабителей
В московском метро открылся первый участок Большой кольцевой линии
В последнюю ночь зимы синоптики обещают Москве рекордный мороз
Для Москвы разработают новый противоледный реагент - более щадящий для обуви
Гидрометцентр назвал дату потепления в Москве
Хуснуллин: Погода не помешает строительству метро в Москве
В Шереметьево пассажир рейса "Женева-Москва" напал на полицейского
В Москве 23 февраля отец выстрелил в сына и покончил с собой
На фестивале московских ярмарок откроют более 3 тысяч спортплощадок
В Чертаново киллер открыл стрельбу
На западе Москвы машина ГИБДД врезалась в пассажирский автобус
Неизвестный угнал иномарку за 2 млн рублей у безработной жительницы Подмосковья
В Подмосковье автомобиль насмерть сбил пешехода
В столичном метро к 23 февраля появятся тематические проездные билеты
В Москве выросло почти в три раза число сделок с квартирами в новостройках
В Москве появились улицы Александра Гомельского и Семёнова-Тян-Шанского
В Подмосковье официантка насмерть избила посетителя кафе
С 1 марта Московский зоопарк перейдет на летний режим работы
Для присоединения Большой кольцевой линии в Москве закроется станция метро "Деловой центр"
В Москве два молодых человека попали в больницу после драки с третьим
В Москве до конца 2018 года построят более 20 станций метро
В «Зарядье» можно пройти бесплатное медобследование
Центральная подмосковная ярмарка пройдет в Мытищах
В Москве о нарушениях правил парковки сможет сообщить любой желающий
В Москве рабочий погиб при обвале грунта в Политехническом музее
В центре Москвы ограбили мастерскую художника