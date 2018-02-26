Москва увидит юбилейную выставку Сергея Андрияки

СЕГОДНЯ 12:45 2018-02-26T12:49:25+03:00

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Простор полей и зелень лесов, аромат лугов и среднерусского разнотравья, яркие букеты роскошных цветов и сочные фрукты, суровые крепостные башни Пскова и Кирилло-Белозерского монастыря, улочки старой Москвы. Все это и многое другое увидят посетители юбилейной персональной выставки народного художника России, ректора Государственной Академии акварели и изящных искусств и художественного руководителя Московской школы акварели Сергея Николаевича Андрияки.

Из тысяч своих работ художник отобрал самые лучшие. На экспозиции в залах Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» будет представлено более 500 картин - от набросков до монументальных произведений, достигающих размеров от шести и более метров. Все они выполнены в разных техниках, таких, как акварель, масло, рисунок, гуашь, темпера. Среди работ - полюбившиеся зрителю пейзажи русской природы от Центральной России до Западной Сибири, уютных провинциальных городов, уголки столицы, где сохранился дух XIX века, яркие цветочные композиции и натюрморты со старинными предметами, портреты.

На выставке Сергей Андрияка проведет мастер-классы по живописи и графике, а также встречи со зрителями. Юбилейная экспозиция станет социально значимым культурным событием. Все мероприятия в программе выставки будут бесплатными. Особое внимание уделят пенсионерам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями и малообеспеченным семьям.

Когда: с 3 марта по 10 мая 2018 года. Вторник - пятница - 11.00 - 18.00, суббота – 11.00 – 20.00, воскресенье – 11.00 – 19.00. Понедельник: выходной.

Как добраться: музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, д. 1, ст. м. «Царицыно», «Орехово».

Вход: для ветеранов и людей с ограниченными возможностями - бесплатный. Для пенсионеров при покупке билета действуют льготы. Кассы закрываются за полчаса до окончания работы выставки. Подробнее – на сайте музея-заповедника «Царицыно».