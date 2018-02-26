В Москве грабители отобрали у разработчика новой криптовалюты 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:40 2018-02-26T13:58:36+03:00

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Московские полицейские ищут участников ограбления на северо-западе Москвы. Как стал известно, жертвой преступников стал один из разработчиков новой российской криптовалюты Юрий Майоров. Все произошло еще в ночь на 23 февраля, но в СМИ информация попала только теперь. 34-летний Майоров заявил в полицию, что около 22:00 на улице Исаковского (это район Строгино) на него напали четверо неизвестных, после нескольких ударов в голову и живот программиста запихнули в «Мерседес» и рванули с места. В течение нескольких часов мужчину возили по Москве, били. Под утро, около 5 часов, его высадили на улице Борисоглебские пруды в районе Братеево на юге города. Себе преступники оставили принадлежавшую Майорову сумку.

В полиции подтвердили факт подобного нападения, но не стали уточнять фамилию пострадавшего.

- Высаженный из машины мужчина попросил прохожего позвонить в полицию и сообщил об ограблении, - рассказали на в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Прибывшими на место сотрудниками установлено, что в похищенной сумке находились документы, два мобильных телефона, ноутбук и 20 тысяч долларов наличными. Потерпевший оценил сумму ущерба в 1 миллион 456 тысяч рублей.

Преступников ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».