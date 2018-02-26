Авторами стратегии развития столичного образования станут московские учителя

26 Февр. 17:50 2018-02-26T17:52:31+03:00

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Стратегию развития столичного образования до 2025 года будут разрабатывать московские учителя. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с представителями образовательного сообщества.

- От работы нашей образовательной системы во многом зависит будущее наших выпускников, которые, заканчивая школу, идут в большую жизнь, - сказал Сергей Собянин. - Не случайно директора школ на одной из встреч попросили вместе разработать стратегию видения будущего московского образования: как оно будет развиваться, какие приоритеты необходимо выстроить, поставить задачи.

По его словам, проект стратегии нужно обсудить со всем учительским сообществом Москвы.

- Наши детишки, которые сегодня ходят в детские сады, получая азы образования, будут выпускниками в 2030-е годы, - подчеркнул мэр Москвы. - То есть, мы уже сегодня закладываем будущее и наших ребятишек, и будущее города, и будущее страны. Поэтому этот разговор о будущем не преждевременный, это разговор о сегодняшнем дне. Я надеюсь, что московские учителя, ведущие вузы нашего города, эксперты активно включатся в дальнейшее обсуждение стратегии будущего московского образования.

Как отметил мэр, стратегия образования будет разрабатываться не с чистого листа. В правительстве Москвы главной задачей начатого сегодня разговора считают возможность попробовать начать разработку такой стратегии. Затем городские власти планируют обсудить будущий документ вместе со всем педагогическим сообществом. Это позволит лучше понять существующие проблемы московского образования и задачи на будущее. Несмотря на то, что столичное образование за последние годы заметно изменилось, школьников и педагогов еще ждет немало новшеств.

- Жизнь не стоит на месте, а страна и мир очень быстро меняются, - сказал Сергей Собянин. - Перед нами - новые задачи, новые вызовы, к которым конечно наша школа должна быть готова. Потому что от работы нашей образовательной системы зависит во многом будущее наших выпускников, наших москвичей, которые заканчивают школы и идут в большую жизнь. От того, как мы их подготовим во многом зависит успех их будущей очень непростой современной жизни.

Мэр поблагодарил присутствующих за то, что они согласились принять участие в обсуждении этого вопроса. «Я надеюсь, что московские учителя, ведущие вузы нашего города, эксперты активно включатся в дальнейшее обсуждение стратегии будущего московского образования», - добавил Сергей Собянин.

По его словам, за последние годы значительно выросло качество и доступность московского образования. «Наши школы стали давать качественное образование, и не только элитные, но и большинство московских школ. Качество выпускников по всем показателям сейчас в два раза лучше, чем было на старте. Это подтверждено и международными исследованиями, результатами ЕГЭ, олимпиад», - сказал мэр.