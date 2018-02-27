Самые комфортные районы столицы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-26T19:23:14+03:00

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В прошлом году знакома покупала в Москве квартиру. При этом ее больше всего волновал выбор района.

- При желании квартиру я могу переделать, а район нет, - утверждала она. На поиск идеального варианта у нее ушло несколько месяцев. Теперь она живет в Крылатском. В целом довольна, но полагает, что можно было найти вариант получше.

КРЫЛАТСКОЕ ИЛИ СОКОЛЬНИКИ?

Подобные претензии сейчас не редкость. Запросы людей расширились. По мнению риэлтора Елены Качковой, клиенты стали требовательнее к окружающей городской среде.

- Действительно, раньше многие, если позволяли финансы, стремились покупать квартиры у метро «Университет», «Сокол» или «Юго-Западная», - говорит Елена. - Сейчас престижно жить в Хамовниках, на Мосфильмовской, в Филях, Крылатском. Причем Фили - наиболее популярный район. Здесь есть жилье разной ценовой категории, рядом парк, река, набережная. Хорошо ходит транспорт. Одним словом, здесь все, что необходимо для нормальной жизни. При этом большую роль играет безопасность. Охраняемая или хотя бы огороженная придомовая территория, наличие камер видеонаблюдения во дворах, небольшая проходимость, расположенные рядом пункты полиции. Разумеется, возле дома не должно быть крупных магистралей.

Со слов риэлтора, совокупность подобных условий есть далеко не в каждом районе столицы. Например, в Крылатском есть парк, но большинство домов панельные. Они, как правило, пользуются не таким спросом, как кирпичные или монолитные новостройки. А в Сокольниках и дома разноплановые, и зона отдыха прекрасная, и транспорт развит. Правда, экология похуже, чем на западе столицы. Вот и приходится покупателям долго взвешивать плюсы и минусы при окончательном выборе района.

ДЕТСКИЙ САД ИЛИ ПОЛИКЛИНИКА?

Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов считает, что в целом тенденции по покупке жилья в последние годы не слишком поменялись. Но еще большую роль стала играть социальная инфраструктура. Немало людей покупают жилье в зависимости от наличия детских садов или школ. Чем выше рейтинг учебного заведения, тем предпочтительнее место проживания.

На карте видно, какие районы лидируют по разным показателям. И далеко не всегда это Центральный административный округ. По детсадам и школам центр обгоняют так называемые спальные районы. Парков тоже больше за пределами ТТК.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Нельзя все районы уравнять под одну модель

- Что касается престижности каких-либо столичных территорий, - поясняет урбанист Глеб Витков, - то тут нельзя делать однозначных выводов. Есть исторически престижные районы у метро «Университет» или метро «Сокол». Они и 20 лет назад были статусными, и сейчас остаются. Другое дело, что в Москве спрос разнообразный и сложно уравнять все городские районы под одну модель. Многие выбирают место проживания исходя из разных факторов. Кому-то нравится качество проектов застройки, иным - транспортная доступность или социальные объекты. Кто-то хочет жить поближе к театрам.

Большой популярностью, по мнению специалистов мэрии Москвы, сейчас пользуется Новая Москва. Эта территория сейчас активно застраивается разнообразными жилыми комплексами. Покупателей устраивают цены - от 75 тысяч рублей за кв. метр. Плюс сюда тянут ветку метро. Строятся социальные объекты.

КСТАТИ

Новостройка или вторичка?

Разрыв цен между новостройкой и вторичкой сильно сокращается. По оценке аналитиков компании «Азбука жилья», стоимость квартир на первичном рынке снизилась из-за высокой конкуренции между застройщиками, большого количества строящихся объектов и продаж на ранней стадии строительства.

- И это ставит под угрозу ключевое конкурентное преимущество первичного рынка - привлекательную для потребителя цену (в среднем на 20 - 25% ниже вторичного жилья в зависимости от этапа строительства), - рассуждает аналитик по продажам недвижимости Сергей Шлома. - При этом вряд ли стоимость жилья в новостройке будет падать. На цену влияют рентабельность производства и себестоимость. У вторички нет таких «грозовых туч на горизонте». Огромное количество сделок на этом рынке - альтернативные операции купли-продажи, при которых потребителю, в сущности, не так важно, сколько стоит его недвижимость. Главная задача - совершить сделку - переехать из условной однушки в Выхине в двушку в Кузьминках. Цена однокомнатной квартиры в этой ситуации человека интересует исключительно в контексте общего бюджета покупки и суммы предстоящей доплаты. Если вырученная сумма позволит в рамках запланированных трат приобрести подходящий объект, сделка состоится.