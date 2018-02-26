В подмосковном супермаркете наглая мышь забралась в молочный отдел и наелась сыра
Видео не для слабонервных появилось накануне в Интернете. Одна из покупательниц проходила мимо полки с сыром и на одном из треугольников заметила серое существо. Это оказался живой грызун, который непонятным образом угодил в мышиный Эдем. И, надо честно признать, не растерялся. Божья тварь цинично накинулась на упакованный кусок сыра «Топленое молочко» и приступила к трапезе.
По информации «КП», речь идет о супермаркете «Billa» в подмосковном городе Лобня (улица Ленина, 19). Дозвониться до его представителей пока не удалось (автоответчик напоминает, что на все вопросы сотрудники магазина смогут ответить лишь в рабочее время - с 9.00 до 18.00).
Народ воспринял видеоролик скорее с юмором, нежели с возмущением.
«По что животинку напугали? - написала одна женщина. - Она же чуть не подавилась!»
«А чего ей бояться? - ответил другой пользователь. - Мышь там работает дегустатором».
«Значит, можно покупать российский сыр, - сделал вывод третий комментатор. - Раз мышь кушает, значит, можно доверять».
В подмосковном супермаркете наглая мышь забралась в молочный отдел и наелась сыра.