2018-02-26T20:14:03+03:00
Происшествия

В подмосковном супермаркете наглая мышь забралась в молочный отдел и наелась сыра

Непрошеная гостья выбрала сорт «Топленое молочко» и, никого не стесняясь, приступила к ужину [видео]
Игорь ПАВЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мышь хоть и наглая, зато сытаяМышь хоть и наглая, зато сытаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Видео не для слабонервных появилось накануне в Интернете. Одна из покупательниц проходила мимо полки с сыром и на одном из треугольников заметила серое существо. Это оказался живой грызун, который непонятным образом угодил в мышиный Эдем. И, надо честно признать, не растерялся. Божья тварь цинично накинулась на упакованный кусок сыра «Топленое молочко» и приступила к трапезе.

По информации «КП», речь идет о супермаркете «Billa» в подмосковном городе Лобня (улица Ленина, 19). Дозвониться до его представителей пока не удалось (автоответчик напоминает, что на все вопросы сотрудники магазина смогут ответить лишь в рабочее время - с 9.00 до 18.00).

Народ воспринял видеоролик скорее с юмором, нежели с возмущением.

«По что животинку напугали? - написала одна женщина. - Она же чуть не подавилась!»

«А чего ей бояться? - ответил другой пользователь. - Мышь там работает дегустатором».

«Значит, можно покупать российский сыр, - сделал вывод третий комментатор. - Раз мышь кушает, значит, можно доверять».

В подмосковном супермаркете наглая мышь забралась в молочный отдел и наелась сыра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24