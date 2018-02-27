Возраст новых возможностей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-26T20:10:48+03:00

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В Москве стартует новая городская программа для людей старшего возраста. Выйдя на пенсию, многие москвичи не хотят сидеть дома. Одни продолжают работать, другие - путешествуют, третьи - идут в тренажерный зал или на танцплощадку. Для этого в столице есть все возможности. Действующие спортивные, творческие и досуговые программы для пенсионеров пользуются огромной популярностью. А появившийся в прошлом году обучающий проект для пожилых людей «Серебряный университет» вообще побил все рекорды по количеству желающих в нем участвовать. Столичные власти решили вывести эту работу на новый уровень.

- Для людей, которые хотят жить активной жизнью, участвовать в общественных мероприятиях, заниматься спортом, образованием, культурой, мы должны создать возможности, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Это масштабный, системный, интересный проект в области активного долголетия. Необходимо будет задействовать все образовательные центры, культурные центры, спортивные учреждения. Нужна поддержка общественности. В результате мы с вами должны создать очень интересную, уникальную систему, аналогов которой, пожалуй, нет в России.

КАЖДЫЙ СМОЖЕТ ВЫБРАТЬ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ

«Драмкружок, кружок по фото, хоркружок - мне петь охота». Похоже, участников проекта по активному долголетию ждут такие же муки выбора, как и героиню известного стихотворения Барто. Программа занятий будет комплексной. Каждый сможет заниматься тем, что ему по душе. Причем записаться можно по трем основным направлениям:

- спорт и здоровый образ жизни - физическая активность, к примеру, скандинавская ходьба, волейбол, теннис, шахматы, а также образовательные курсы на темы поддержания и защиты здоровья;

- досуг и творчество - занятия от живописи, пения и танцев до кулинарии, рисования и рукоделия;

- обучение и развитие - курсы английского языка, компьютерной грамотности и владения интернетом.

«Мы взяли эти базовые опции, поскольку их можно найти в каждом районе, мы сможем охватить весь город, - рассказал на пресс-конференции руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян. - А там, где пенсионеры хотят дополнительно еще заниматься, например ушу или йогой, мы даем такое право открывать новые опции в центрах соцобслуживания».

Новая городская программа - это не только набор активностей для пенсионеров, но и современное отношение к старшему возрасту как возрасту новых возможностей.

ЗАПИСЬ НАЧИНАЕТСЯ С 1 МАРТА

Новую программу по активному долголетию будут составлять на основе запросов самих участников. В зависимости от этого в каждом районе определят самые востребованные занятия и подберут для них площадки.

- С 1 марта начинается запись в центрах социального обслуживания, причем по месту фактического проживания, - пояснила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева. - По мере набора кружков начнутся занятия. Мы будем предлагать один приоритетный кружок и еще два - на перспективу, чтобы мы знали, что предложить участнику по мере развития проекта в течение года.

В проекте все занятия будут бесплатными. Участникам не нужна предварительная подготовка. При этом медицинские ограничения будут минимальными.

К разработке первой не только в Москве, но и в России программе активного долголетия привлечены спортсмены - олимпийские чемпионы, врачи, деятели искусства и бизнесмены. Помимо этого, представители Общественного совета будут отслеживать проведение занятий, вместе с участниками составлять основную программу и предлагать идеи для ее развития.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Елена МАЛЫШЕВА, телеведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале:

- Москва на сегодняшний день - единственный город в России, в котором радикально изменилась ситуация общего состояния здоровья людей старше 55 лет. Конечно, это связано с грандиозными изменениями в медицине в Москве. Приведу лишь несколько цифр. В пять раз снизилась смертность от инфаркта миокарда, в два раза снизилась госпитальная смертность от инсульта. Эти люди хотят жить, и проект адресован именно им. Они будут общаться, заниматься посильной физкультурой, люди будут востребованы друг для друга.

Надежда БАБКИНА, народная артистка России:

- Самый зрелый возраст для самореализации - 55 - 60 лет. Городские программы для людей старшего возраста ведут к оздоровлению и продолжению жизни человека. А в данном случае не только продолжение жизни, но еще и самореализация, психологический настрой.

Наталья ВИНОГРАДОВА, председатель клубов «Супербабушка» и «Супердедушка»:

- Несколько лет назад в столице создано движение «Супербабушка» и «Супердедушка». Эти люди, вышедшие на пенсию, уже не могут просто существовать, им необходимо жить яркими личностями. Получается, что сейчас пилотным проектом инициируется проект яркой жизни.

Александр ОЛЕШКО, актер театра и кино, пародист:

- Главные тезисы проекта я сформулировал так. Это не жалость, а участие, не сочувствие, а сотрудничество и конкретная помощь, проект не слов, а дела, это не узкий замкнутый круг общения людей старшего возраста, а расширение горизонтов их жизни.

Дмитрий ВИНОКУРОВ, стилист, руководитель студии «Школа Дмитрия Винокурова»:

- Мы с удовольствием будем участвовать в проекте, чтобы создавать модный и стильный город. Уже в марте сделаем фотосессию и дефиле с нашими женщинами. И мужчинам, и женщинам важно чувствовать себя красивыми в разном возрасте, прежде всего потому, что это уверенность.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы работает многоканальный телефон «горячей линии» по вопросам активного долголетия граждан старшего поколения - (495) 221-02-82, ежедневно с 8.00 до 20.00.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве проживают 12 миллионов человек. Из них пенсионеров - 3 миллиона, среди которых 2,6 млн. - пенсионеры по возрасту, то есть женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет.

По данным Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, в новой программе по активному долголетию готовы участвовать более 500 тысяч человек. Первые экспериментальные группы уже работают в Зеленограде. Здесь пожилые люди занимаются пением, танцами, рисованием и скандинавской ходьбой.