Карты "Тройка" с символикой ЦСКА продают по 1500 рублей

26 Февр. 23:55 2018-02-27T00:27:31+03:00

Спекулянты покупали по 20 карт, а настоящие фанаты остались без памятных карт.

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Большая кольцевая линия Московского метро поехала 26 февраля. Запуска первого участка ждали жители северо-запада столицы. И особенно фанаты клуба "ЦСКА". А все потому, что в первом участке из пяти станций есть станция с названием "ЦСКА". Фанаты с шарфами стали приезжать на станцию еще днем. Но не только из-за памятных фото - на платформе бронзовые фигуры футболиста, лыжника, баскетболиста и хоккеиста, а также, чтобы купить карты "Тройка" с редким дизайном. Через несколько часов пошли обсуждения в соцсетях, что карты скупили спекулянты. Мол, покупали по 20 штук и потом начали продавать с рук возле входа в станцию метро "Петровский парк". Самих спекулянтов мы не встретили, но желающие купить карты были.

- Хотим карту с "ЦСКА", - говорит девушка с сине-красным шарфом возле касс на станции "Петровский парк".

- А есть еще? - уточняю.

- Говорят, что "ЦСКА" уже нет ни на одной станции. Раскупили спекулянты. Нам реальным фанатам не достались. Здесь вроде остались с названием других станций - "Петровский парк" и "Хорошёвская", - говорил москвич Андрей с надеждой купить карты.

От окошка отходят счастливчики. У кого 4, у кого 10 карт. Урвать удалось только "Петровский парк".

- Кто последний за картами "ЦСКА"? - подходит мужчина.

- Уже нет, - хором говорим мы.

- Нигде? - не верит тот.

- В интернете. По 1000 рублей уже продают, - говорит девушка из очереди.

Спекулянты покупали по 20 карт, а настоящие фанаты остались без памятных карт

Открываю сайт "Авито", а там и, правда, уже есть объявления о продаже карт "Тройка" с надписью ЦСКА.

- Осталась одна штука. Цена 1000 рублей, - значится в сообщении.

Судя по фото, четыре карты уже ушли с молотка. Но есть другие предложения - за 1500 рублей. Поговаривают, что завтра карты могут выставить по 5000 рублей.

А четыре другие, по всей видимости, уже нашли своих владельцев

- Купил сегодня 5 карт. Пожалел, что не больше. Карта "Спартака" через год выросла в цене до 50 тысяч рублей. А я еще на своих карточках автографы игроков из "ЦСКА" соберу и еще дороже будет. Подержу их годик, а потом машину куплю, - шутит знакомый Георгий.

Если одни шутят, то другие - реально продают или обменивают на другие эксклюзивные "Тройки". Регулировать этот процесс, конечно, невозможно. Но ажиотаж был бешенный - 30 тысяч карт продали за несколько часов.

- В продажу поступило 30 тысяч карт "Тройка" и 200 тысяч единых тематических билетов, посвященных открытию станций Большой кольцевой линии, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена. - Стать обладателем тематической карты "Тройка" или единого билета можно было обратившись в кассу любой из открывшихся станций.

Если одни шутят, то другие - реально продают или обменивают на другие эксклюзивные "Тройки"

Стоит отметить, что эксклюзивные "Тройки" продавали с залоговой стоимостью в 50 рублей, как и обычные карты. Цена также не выросла и на тематические билеты - их продавали по 110 рублей за единый билет на 2 поездки.

Ближе к 20.00 все тематические карты "Тройка" раскупили. Но в Московском метрополитене сообщили, что коллекционеры еще могут приобрести единые тематические билеты с названиями новых станций.