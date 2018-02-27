Москвичи смогут проводить электронные собрания жильцов в доме

27 Февр. 16:21 2018-02-27T16:35:21+03:00

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Сегодня, 27 февраля, на заседании президиума правительства Москвы утвердили пилотный проект в жилищном самоуправлении - "Электронный дом".

- Москвичи хорошо знают проблемы, связанные с управлением многоквартирных домов, - сказал мэр Сергей Собянин. - Собрать собственников в доме, провести общее собрание порой просто невозможно. Между тем, собрание решает повседневные вопросы жилого дома, начиная от работы управляющей компании до капитального или текущего ремонта, а также благоустройства двора. Общественная палата Москвы обратилась с предложением создать новую систему электронного голосования по проблемам, которые необходимо решать в многоквартирных домах. Мы подготовили такой проект.

По словам члена Общественной палаты Москвы Александра Козлова, новый проект "Электронный дом" поможет жильцам быстрее и удобнее проводить собрания. При этом проще будет добиться кворума и избавиться от подтасовок при принятии решений жителями.

- Мы разработали проект "Электронный дом" - это первая государственная площадка, на которой жители могут общаться и решать свои проблемы, - сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Артём Ермолаев. - На площадке электронных голосований "Активный гражданин" жители могут провести общее собрание собственников в форме заочного голосования или опрос. Например, соседи обсудят установку шлагбаума во дворе, выбор консьержа или озеленение двора. Помимо этого, через "Электронный дом" жители смогут получать информацию о разных событиях в своём доме или районе. Опросы, информирование и голосования могут проводить как сами собственники в доме, так и управляющая компания или Фонд капитального ремонта. Это пилотный проект, и дальше мы будем его дорабатывать по заявкам жителей. Для гарантии достоверности результатов голосования в проекте "Электронный дом" будет использован механизм блокчейн (block chain), который позволяет проследить за корректностью учёта голосов.

По его словам, при желании жители могут проводить собрания, опросы и информирования в том числе и по старинке. То есть собираться во дворе для обсуждения вопросов дома, вывешивать бумажные объявления на дверях подъездов и стендах около лифтов.

- Прошу проверять, как будет развиваться проект, - сказал Сергей Собянин. - Обеспечьте контроль со стороны Общественной палаты, чтобы все было сделано так, как необходимо, и соответствовало пожеланиям москвичей.

КОНКРЕТНО

Как провести электронное собрание жильцов

1. В опросах могут участвовать все собственники квартир в доме, наниматели и временные жильцы. В общем собрании - только собственники квартир.

2. Желающим голосовать с помощью проекта "Электронный дом" нужно сначала зарегистрироваться в системе "Активный гражданин", если до сих пор ещё этого не сделали. Затем надо идентифицировать себя, привязав свой профиль в "Активном гражданине" к профилю на портале правительства Москвы mos.ru, где указаны личные данные (ФИО, дата рождения, номер и серия паспорта, СНИЛС).

3. Чтобы запустить электронный опрос или собрание, нужно провести сначала обычное собрание жителей и выбрать площадкой электронных собраний дома систему "Активный гражданин". Потом заполнить электронную заявку в разделе "Электронный дом" в мобильном приложении или на сайте "Активный гражданин" (ag.mos.ru). Через 7 рабочих дней вопрос или информация станут доступны для всех жителей дома. Вдобавок всем участникам придёт уведомление по электронной почте, в виде смс-сообщения или через систему "Активного гражданина".

4. Голосовать можно будет на выбор - по электронной почте или через систему "Активного гражданина".

5. На электронном собрании собственников в доме каждый владелец квартиры вправе голосовать один раз в электроном виде через "Активный гражданин", а также лично в специальном Центре доступа (возможно, его откроют в офисе управляющей домом компании. - Прим.). Если человек проголосует дважды - через "Активный гражданин" и лично, тогда учтут его решение, представленное по дате и времени последним в голосовании.

6. Голосование может быть анонимным, желающие смогут оставлять комментарии. Причем результаты и протокол собрания увидят все участники голосования или опроса.

Подробнее о проекте "Электронный дом" - на портале правительства Москвы mos.ru.