"Аэроэкспресс" планируют вернуть с Белорусского на Савеловский вокзал

27 Февр. 16:31 2018-02-27T19:26:28+03:00

В РЖД уточнили, что никакого проекта пока нет и перенос терминала лишь на стадии идеи Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Поезд сможет делать остановку на пересечении с МЦК и на платформе Шереметьевская

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Точкой отправления поездов "Аэроэкспересс" в Шереметьево может стать Савеловский вокзал, как это было до переноса терминала на Белорусский вокзал. Изменения могут произойти в связи со строительством пересадочного узла, в котором пересекаются линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и первого участка Московские центральные диаметры Одинцово-Лобня.

Об этом рассказал заместитель гендиректора РЖД Петр Кацыв в интервью корпоративному изданию компании газете "Гудок".

- "Аэроэкспресс" ожидают перемены. В связи со строительством пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра, планируется перенести точку отправления "Аэроэкспресса" с Белорусского на Савёловский вокзал, - рассказал заместитель гендиректора РЖД Петр Кацыв.

Не исключено, что тогда "Аэроэкспресс" будет делать остановку на пересечении с МЦК и, возможно, на платформе Шереметьевская. В РЖД считают, что время в пути вырастет незначительно, но при этом интервал движения "Аэроэкспресса" сохранится – будет ходить раз в 30 минут.

Как объяснил Петр Кацыв, пассажиры смогут сесть на современный поезд в Одинцово или, например, в Лобне и всего с одной пересадкой доехать до аэропорта Шереметьево.

Однако в компании РЖД уточнили, что никакого проекта пока нет и перенос терминала лишь на стадии идеи.

О том, что пока вопрос переноса терминала компании на Савеловский вокзал окончательно не решен, говорят и в компании "Аэроэкспресс".

- В любом случае, мы исходим из потребностей наших пассажиров, их удобства и комфорта. Если строительство Московского центрального диаметра или любое другое событие создадут сложности для клиентов компании, безусловно, мы будем искать пути решения этой проблемы. Одним из таких решений может быть возвращение «Аэроэкспресс» на Савеловский вокзал. Как раз там в 2008 году находился терминал компании, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе "Аэроэкспресс".

В любом случае, планируют сохранить привычные для пассажиров интервалы движения поездов.