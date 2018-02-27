В Москве усилили уборку снега, выпустив на улицы целую армию дворников

27 Февр. 16:39 2018-02-27T19:26:28+03:00

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Я сначала подумал, что это какой-то флешмоб. 30 веселых земляков нарядились в оранжевые жилеты и вышли покрасоваться на Верхнюю Масловку. Ибо где это видано, чтобы столько людей перекидывали с места на место один сугроб? Разве что на территории больницы имени Кащенко. Или в армии. Но потом заметил логотип «Жилищника». И услышал голос прораба, призвавшего дворников встать цепочкой вдоль улицы и не толпиться.

На следующий день в редакцию «КП» пришло письмо от напуганной читательницы, живущей в районе Аэропорт. Женщина возвращалась вечером домой и встретила толпу коммунальщиков с ломами наперевес.

- Их реально много! - написала она. - Я насчитала человек сто. Утром и вечером у них развод в Шебашевском переулке. И дальше трое ребят вяло долбят слежавшийся снег, а остальные стоят, сложив руки на черенок лопаты. И вечером с гиканьем все шарятся по району.

В общем, пришлось проводить целое расследование. И выяснять, откуда в столице столько дворников. Как будто их все это время держали в секретном помещении на тот редкий случай, если в Москве пройдет снегопад века. Прошел (3 февраля). И коммунальщиков выпустили на свободу.

- Да это обычные москвичи самых разных профессий, - ошарашил меня замглавы управы района «Аэропорт» Алексей Емлин. - Студенты, военные, медики, учителя. Всех бросили на уборку снега. Город сам не справляется, так что решили пойти старым дедовским способом. В нашем районе уборкой обычно занимается 300 человек. Сейчас их на улицах уже 700.

В моих глазах пьяняще мелькнул будущий заголовок - «Москвичей выгнали с работы и заставили чистить снег».

Но минут через десять в управе района мне сообщили, что Емлин давно у них не работает. И, видимо, так шутит. (Большое вам человеческое спасибо, Алексей Леонидович! Я от смеха чуть в штаны не наплавил).

В Москве усилили уборку снега, выпустив на улицы целую армию дворниковФото: Александр МИЛКУС

- Жителям не угодишь, - добавили в управе. - То звонят и жалуются, что дворников нет во дворах. Теперь наоборот. Слишком много стало. Не волнуйтесь, они безобидные. Их бригады усилили после жалоб самих же жителей. Насколько нам известно, за последние несколько дней в ГБУ «Жилищник» устроилось много новых дворников.

Эту информацию подтвердил и другой источник в муниципальном образовании «Аэропорт».

- Несколько дней назад по всем округам пришла команда сверху о том, чтобы усилить уборку снега, - сообщил депутат, пожелавший остаться неизвестным. - Вот ее и усилили. На сегодняшний день на улицах реально стало чище. Хотя и жители опять недовольны...

В ГБУ «Жилищник» нашествие дворников комментировать не спешат.

КСТАТИ

- В связи с тем, что в этом году на уборку снега в различных регионах страны поступает масса жалоб, в Минстрое проанализируют организацию этих работ, - сообщил «КП» глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. - У нас жалобы не только официальные. Некоторые обращения мы отслеживаем с помощью социальных сетей. В этом году борьба со снегопадом оставляет желать лучшего. Как будто не хватило коммунальной техники. Будем проверять.

КСТАТИ

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