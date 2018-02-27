Двухмесячную львицу, которую нелегально использовали для фотосъемок, хотят отдать в московский зоопарк
Все началось с объявления в Интернете, на которое обратили внимание неравнодушные пользователи. Неизвестный мужчина предлагал устроить фотосессию с маленькой львицей (разумеется, за деньги). Кошка на фото сидела в клетке. Сотрудники полиции сделали контрольную закупку и при встрече потребовали документы на дикое животное. У хозяина львицы их не оказалось.
- Сейчас кошка находится в Центре передержки в Дмитровском районе и чувствует себя нормально, - рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. - Это самка. Двух месяцев от роду.
Ближайшие полтора месяца львица будет находиться под строгим присмотром ветеринаров. После этого будет решаться ее судьба. Скорее всего, животное пристроят в столичный зоопарк.
Детеныш хищника чувствует себя хорошо, но пока находится на карантине
- Львица ничем не больна, у нее хороший аппетит и вообще ведет себя бодро, - сообщил «КП» управляющий Центра передержки Арвидас Яблонскис. - Любит куриное мясо, говядину и молоко. Некоторые спрашивают, не кусается ли. Нет, не кусается. Это добрейшее существо. Правда, пока без клички. Как именно ее величать, решит чуть позже Департамент природопользования Москвы.