2018-02-27T19:26:28+03:00
Дом. Семья

Двухмесячную львицу, которую нелегально использовали для фотосъемок, хотят отдать в московский зоопарк

Детеныш хищника чувствует себя хорошо, но пока находится на карантине
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Ближайшие полтора месяца львица будет находиться под строгим присмотром ветеринаровБлижайшие полтора месяца львица будет находиться под строгим присмотром ветеринаров
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Все началось с объявления в Интернете, на которое обратили внимание неравнодушные пользователи. Неизвестный мужчина предлагал устроить фотосессию с маленькой львицей (разумеется, за деньги). Кошка на фото сидела в клетке. Сотрудники полиции сделали контрольную закупку и при встрече потребовали документы на дикое животное. У хозяина львицы их не оказалось.

- Сейчас кошка находится в Центре передержки в Дмитровском районе и чувствует себя нормально, - рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. - Это самка. Двух месяцев от роду.

Ближайшие полтора месяца львица будет находиться под строгим присмотром ветеринаров. После этого будет решаться ее судьба. Скорее всего, животное пристроят в столичный зоопарк.

Детеныш хищника чувствует себя хорошо, но пока находится на карантине

Детеныш хищника чувствует себя хорошо, но пока находится на карантине

- Львица ничем не больна, у нее хороший аппетит и вообще ведет себя бодро, - сообщил «КП» управляющий Центра передержки Арвидас Яблонскис. - Любит куриное мясо, говядину и молоко. Некоторые спрашивают, не кусается ли. Нет, не кусается. Это добрейшее существо. Правда, пока без клички. Как именно ее величать, решит чуть позже Департамент природопользования Москвы.

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