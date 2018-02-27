ГАЗ презентовал электробус для Москвы

27 Февр. 15:19 2018-02-27T15:23:58+03:00

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Москва совсем скоро поедет на электробусах. Транспорт этот экологический, за ним будущее. Но пока предыдущие разработки не подходили для столичных дорог. Еще один электробус 27 февраля презентовали мэру Москву Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на Ликинском автобусном заводе в рамках подписания соглашения между правительством Москвы и правительством Московской области о сотрудничестве с целью развития промышленного потенциала региона.

- Город Москва является крупнейшим заказчиком продукции, которая производится в Московской области. По государственному заказу мы в прошлом году закупили на 130 млрд рублей продукцию, произведенную в Московской области, - сказал мэр столицы.

Речь идет о транспортном машиностроении. Сергей Собянин отметил, что в нашем регионе стали производить инновационную продукцию на мировом уровне. Автобусы, которые производятся в Подмосковье - самые лучшие.

В презентации машины приняли участие столичный градоначальник Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Фото: Алиса ТИТКО

- Московский регион не имеет границ, - поддержал губернатор Андрей Воробьев. - Наша стратегическая задача - реализовывать масштабные программы, которые обеспечивают рост экономики, занятость, позволяют нам собирать налоги, которые мы, в свою очередь, отправляем на решение проблем.

В рамках мероприятия показали новый электробус ГАЗ. В его разработке принимали участие специалисты МГТУ им. Н.Баумана. Сам электробус создан на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Электробус рассчитан на перевозку 85 пассажиров и имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления кресла для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

В чем особенность новой модели электробуса ГАЗ? В литий-титанатных батареях, которые обеспечивают ультра-быструю зарядку за 10-18 минут и дают возможность эксплуатировать электробус на городских маршрутах любой протяженности.

- Батареи установлены на крыше автобуса, чтобы не занимать место в салоне, - показал директор по развитию дивизиона « Автобусы» группы ГАЗ Виктор Маковецкий. - Тестовая эксплуатация была проведена с января по июль 2017 года, а в мае этого года мы начнем тестировать электробус на московских дорогах.

Электробус можно будет эксплуатировать на городских маршрутах любой протяженности. В нем будет установлена система видеонаблюдения и мультикомплексная система управления, позволяющая удаленно отслеживать более 300 параметров, а это техническое состояние, температуру воздуха в салоне, степень износа расходных материалов и тд.

- Электробус - это инновационная машина, которая должна конкурировать с иностранными аналогами, - отметил губернатор Андрей Воробьев.