Власти Москвы приступили к реализации пилотного проекта «Электронный дом»

27 Февр. 18:10 2018-02-27T18:16:20+03:00

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В столице стартовал пилотный проект жилищного самоуправления «Электронный дом».

- Москвичи хорошо знают проблемы, связанные с управлением многоквартирных домов. Провести общее собрание, собрать жителей, тем более собственников домов - порой, практически невозможно. А эти собрания решают повседневные проблемы и задачи, которые стоят перед многоквартирными домами: начиная от работы управляющей компании до ремонта капитального, текущего, благоустройства и целый ряд других вопросов, - отметил во время заседания правительства мэр Москвы Сергей Собянин.

Заочное собрание

Градоначальник добавил, что с соответствующим предложением обратилась Общественная палата Москвы, предложившая создать новую систему электронного голосования по проблемам, которые необходимо решать в многоквартирных домах. Руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев сообщил, что пилотный проект уже разработан.

- «Электронный дом» - это государственная площадка, на которой жители могут общаться между собой и решать свои проблемы. Пилотный проект «Электронный дом» фактически предоставляет три услуги. Первое - это информирование жителей о важных событиях внутри дома. Второе - это проведение опроса жителей своего дома. Третье - это заочное общее собрание собственников жилья в электронном виде, - пояснил Артем Ермолаев.

Мэр столицы попросил обеспечить контроль над проектом со стороны Общественной палаты города, чтобы задумка соответствовала пожеланиям москвичей.

Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, проект «Электронный дом» реализуется на площадке портала «Активный гражданин». Инициаторами опросов и информирования в проекте могут быть только собственники квартир и нежилых помещений, жители, зарегистрированные в этом доме, управляющие компании, фонд капитального ремонта. В опросах могут принимать участие как собственники, так и наниматели квартир. Для проведения собрания в системе «Электронный дом» собственники должны будут предварительно принять такое решение на очном собрании.

Как отмечается в материалах, при проведении собрания в проекте будет осуществляться информирование собственников через электронную почту, SMS-сообщения. Все решения, принятые в ходе такого собрания, будут размешаться в системе «Активный гражданин» в виде протокола.

Позже, столичный градоначальник написал о запуске пилотного проекта «Электронный дом» в своем микроблоге в Twitter и на персональной страничке в социальной сети «В контакте».

«Главные вопросы домоуправления решает собрание собственников. Но собрать вместе жителей многоквартирного дома почти нереально. Поэтому мы решили запустить уникальную систему жилищного самоуправления "Электронный дом". Пока в пилотном режиме», - говорится в сообщении.

Напомним, идея проекта "Электронный дом" – системы электронных голосований собственников жилья и жильцов была предложена на заседании Общественной палаты Москвы 22 января 2018 г.

Проект "Электронный дом", реализованный на городской площадке электронных голосований "Активный гражданин", призван предоставить жителям надежный и удобный инструмент управления многоквартирными домами.

Для экономии времени и ресурсов

В соответствии с Жилищным кодексом общее собрание собственников решает ключевые вопросы управления многоквартирным домом. Однако на практике провести такое собрание в типичном московском доме на 100 и более квартир практически невозможно, либо это требует несоразмерных затрат времени и ресурсов.

Не существует также процедуры оперативного выяснения мнения жителей по тому или иному вопросу, если не считать трудоемкой и малоэффективной формы поквартирных обходов.

В этой связи на заседании Общественной палаты Москвы 22 января 2018 году была предложена идея проекта "Электронный дом" – системы электронных голосований собственников жилья и жильцов.

Проект "Электронный дом", реализованный на городской площадке электронных голосований "Активный гражданин", призван предоставить жителям надежный и удобный инструмент управления многоквартирными домами.

"Электронный дом" предлагает проводить в электронном виде:

• опросы,

• информирование

• и общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах (в форме заочного голосования).

Опросы проводятся с целью оперативного выявления мнения жителей и собственников помещений по различным вопросам управления домом. В числе возможных вопросов: какие общедомовые системы необходимо ремонтировать в первую очередь, в какой цвет красить подъезды, текущее благоустройство, озеленение, оценка работы консьержей, установка шлагбаума, выборы старших по дому и подъезду, определение дат проведения субботников, предварительное обсуждение вопросов, выносимых на общее собрание, и др.

Информирование жителей через систему "Электронный дом" станет дополнением к существующим формам распространения информации – на информационных досках в подъездах, поквартирным обходам и др.

Общие собрания в системе "Электронный дом" будут проводиться для решения юридически значимых вопросов управления многоквартирными домами в соответствии с Жилищным кодексом.

Инициаторами опросов и информирования могут быть только лица, имеющие непосредственное отношение к конкретном дому:

• собственники квартир и нежилых помещений – физические и юридические лица;

• жители, зарегистрированные по месту жительства в этом многоквартирном доме;

• управляющие компании – УК, ТСЖ, ЖСК и другие;

• Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

В опросах могут участвовать все собственники помещений, наниматели и жители многоквартирного дома. Для проведения общих собраний в системе "Электронный дом" собственники помещений должны будут предварительно принять соответствующее решение на собрании, проведенном в одной из традиционных форм.