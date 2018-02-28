Наше Подмосковье. Расширяя границы сотрудничества

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-28T01:54:47+03:00

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Две недели назад на экономическом форуме в Сочи губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр столицы Сергей Собянин подписали соглашение о стратегическом развитии Московского региона до 2025 года. В документе были указаны основные направления этого сотрудничества: развитие промышленного потенциала, общественный транспорт, чистая вода, экологическая безопасность, развитие инфраструктуры дачных поселков (летом за счет дачников-москвичей население некоторых поселков и районов вырастает в полтора-два раза), организация отдыха детей. Всем очевидно, что сотрудничество выгодно обеим сторонам. Поэтому совместные проекты не стали откладывать в долгий ящик. От слов к делу перешли очень быстро. Вчера Андрей Воробьёв пригласил московских коллег в город Ликино-Дулево, где находится завод по производству автобусов, на текущий момент - крупнейший в стране. Именно здесь делают знаменитые «ЛиАЗы», которые сейчас занимают около 60% автобусного рынка России.

Андрей Воробьёв и Сергей Собянин осмотрели линии сборки, пообщались с рабочими этих цехов. Мэру Москвы показали, где производят низкопольные автобусы ­ЛиАЗ-529265, которыми столичный транспорт активно модернизируют с мая 2016 года. Сегодня это вообще самый популярный российский автобус - его заказывают крупнейшие города страны. 12 метров в длину, вместимость - до 114 мест, экологический стандарт «Евро-5».

Здесь же, на подмосковном заводе, можно было увидеть и другие модели транспорта «Группы ГАЗ» (ЛиАЗ входит в состав этой компании), использующиеся в Москве и Подмосковье: изготовленные для перевозки гостей чемпионата мира по футболу-2018 круизные автобусы, реанимобили, мусоровозы, эвакуаторы, фудтраки и автолавки. Но главным героем этой экскурсии стал новый электробус «ГАЗ», который презентовали Андрею ­Воробьёву и Сергею Собянину.

Электробус создан с учетом требований Москвы к электрическому транспорту. Он сделан на базе низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292, но работает не на бензине или дизеле, а на электричестве. В нем установлены мощные литий-титанатные батареи с ультрабыстрой зарядкой - достаточно всего 10 - 18 минут. В 2017 году электробус больше 6 месяцев тестировался в Москве, перево­зил пассажиров между Филями и Китай-городом. Тестовые испытания прошли успешно. Специалисты доработали некоторые системы и в итоге получили модификацию, которая соответствует самым высоким современным стандартам. Компьютерное управление учитывает более 300 параметров, транспорт оборудован системой книлинга - это когда на остановках для удобства маломобильных граждан кузов наклоняется набок, а пол сравнивается с уровнем бордюра. Для дополнительного удобства пассажиров в салоне действуют две зоны климат-контроля и даже разъемы для зарядки гаджетов! Одновременно электробус может перевозить до 85 человек.

Товарооборот между Подмосковьем и Москвой.

Здесь же, на заводе, Андрей Воробьёв и Сергей Собянин подписал новое соглашение - о сотрудничестве в целях развития промышленного потенциала Московского региона.

Губернатор Подмосковья отметил, что Москва уже два года удерживает первое место по стране по промышленному росту. Московская область, в которую привлекается все больше инвестиций и открываются новые предприятия, в этом рейтинге уже третья.

- Хорошо известно, что наш регион не имеет границ. Москва и Московская область - это один Московский регион, - сказал ­Андрей Воробьёв. - И наша стратегическая задача реализовывать масштабные программы, которые обеспечивают рост экономики, занятость населения, позволяют нам собирать налоги, которые мы, в свою очередь, направляем на решение насущных проблем. Мы все заинтересованы в экономически развитом регионе, и наша совместная работа здесь направлена на то, что общие программы по обмену нашими базами, работе с промышленными предприятиями, размещению заказов позволят обеспечить стабильное, благополучное развитие нашей экономики. Я еще раз хочу поблагодарить команду и персонально мэра Москвы за сотрудничество, за партнерство, за поиск новых возможностей. И сегодняшнее подписание - это лишнее тому подтверждение.

Конкретно.

Губернатор отметил, что подмосковный электробус - новая инновационная машина, которая должна конкурировать с лучшими мировыми образцами автопроизводителей.

Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что промышленность Московского региона - это сегодня уже более 20% промышленности всей страны.

- От того, как она функционирует и развивается, зависит благополучие и региона, и страны в целом, - сказал мэр Москвы. - Москва и область пронизаны огромным количеством сотрудничества. Столица является крупнейшим заказчиком продукции, которая производится в Московской области. По госзаказу мы закупили на 130 млрд. рублей продукции, произведенной в Подмосковье. В первую очередь это транспортное машиностроение, производство автобусов, производство вагонов для метрополитена, подвижного состава для пригородного сообщения. Самое главное - мы стали производить инновационную продукцию на мировом уровне. Подписывая сегодняшнее соглашение, я уверен, мы сделаем шаг вперед к тому, чтобы не только конкурировать в хорошем смысле слова, но сотрудничать на благо развития Московского региона.