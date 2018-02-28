2018-02-28T02:58:13+03:00
Спасатель

Двое пожарных погибли, спасая семью с детьми из горящей квартиры на севере Москвы

Михаил Фомин и Александр Драевский вывели из огня четырех человек
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Когда спасатели эвакуировали людей из соседних квартир, то произошел обильный выброс пламени. Пожарные погибли на местеКогда спасатели эвакуировали людей из соседних квартир, то произошел обильный выброс пламени. Пожарные погибли на местеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Несправедливая и ужасная трагедия произошла поздним вечером 27 февраля на севере Москвы. Спасая других, погибли двое пожарных - 33-летний Михаил Фомин и 35-летний Александр Драевский.

- Ночью наши ребята успели спасти четверо человек из горящей квартиры в многоэтажке. Но в ходе тушения пожара, опытные спасатели погибли из-за обильного выброса пламени, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Ожоги были такой силы, что пожарные скончались на месте. Как рассказывают коллеги погибших, в 21 часов 48 минут в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в районе Коптево на бульваре Матроса Железняка.

- Пожар происходил на последнем этаже 16-ти этажного жилого дома. В квартире находилось четыре человека, из них трое детей. Когда людей вывели из квартиры, спасатели вернулись на место пожара. При проведении мероприятий для защиты путей эвакуации людей из соседних квартир произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени. К сожалению наши коллеги пожарные погибли, - сказали в ГУ МЧС по Москве.

Следователи Москвы уже начали проверку по факту гибели двух сотрудников пожарной службы.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причин возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

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