Сергей Собянин выделил 400 миллионов рублей столичным некоммерческим организациям

СЕГОДНЯ 12:50 2018-02-28T12:53:37+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что грантовый фонд в этом году составит 400 миллионов рублей, Сергей Собянини рассказал на встрече с руководителями московских НКО.

Встреча прошла в мэрии и была приурочена к Всемирному дню некоммерческих организаций, который проводится 27 февраля.

-В Москве уже около 30 тысяч некоммерческих организаций, которые с каждым днем имеют все большее и большее значение в жизни нашего города. Конечно, их масштаб не сопоставим с тем, что делают государственная бюджетная система, учреждения. Но это особая сфера, особое значение. Вы заботитесь о многодетных семьях, о детях, оставшихся без попечения родителей, об инвалидах, ветеранах, пенсионерах. По большому счету, вы формируете новый стиль, новое отношение к бедам и заботам людей, - сказал на встрече Сергей Собянин. Он отметил большую роль волонтерского движения, которое становится все более массовым. Мэр поблагодарил общественников и волонтеров за их работу и заботу о людях.

Справка

В Москве действуют 33583 НКО, из них более 6 тысяч ведут социально-ориентированную деятельность.

В 2017 году Москва поддержала 181 проект некоммерческих организаций, выделив на их реализацию 273 млн. рублей.