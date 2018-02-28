Реновация пятиэтажек в Москве: Первому собственнику жилья вручили документы на квартиру

СЕГОДНЯ 13:10 2018-02-28T13:21:55+03:00

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В первой новостройке для участников программы реновации на 5-й Парковой улице, владение 62Б появился первый собственник квартиры. Ей стала москвичка Юлия Белова, переезжающая из дома 5 по улице Константина Федина. Договор мены она подписала с Департаментом городского имущества почти две недели назад, 16 февраля. Тогда же получила и ключи от новой квартиры. Вместе с ней в просторную двушку площадью 63,7 квадратных метра переезжают муж Александр и дети-студенты - Артем и Марина.

Напомним, квартиры с отделкой «комфорт-класса» в 18-этажном доме на 5-й Парковой улице на востоке столицы получают жители 160 квартир в соседних сносимых пятиэтажках на улице Константина Федина, дома 3 и 5. Они находятся в 300 метрах от новостройки. В 50 - 100 метрах от нового дома работают детсад «Ласточка» и общеобразовательная школа «Владимирский корпус». Ближайшая станция метро «Щелковская» - от дома в 5 - 10 минутах ходьбы неспешным шагом.

Документы, подтверждающие право собственности на квартиру, вручил семье Беловых глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

- Более 87 процентов жителей двух домов по улице Константина Федина согласились переехать в новые квартиры, - сообщил Максим Гаман. - Договоры на жилье подписали 36 семей. Мы завершаем перерегистрацию документов для этих семей.

Переселенцам дают равнозначные квартиры, полностью готовые к заселению. Ванные и санузлы - с сантехникой, в кухнях - мойки и электроплиты, во всех комнатах - люстры и светильники, обои под покраску на стенах, керамическая плитка или ламинат на полу, межкомнатные двери. На окнах - шумозащитные стеклопакеты с москитной сеткой, а балкон застеклен. В новом жилье комнат столько же, сколько и в старом. А общая площадь теперь больше на 20 - 30 процентов - за счет более просторных кухни, коридора, санузлов, в некоторых квартирах еще и гардеробных. За переезд отвечает районная управа. Одиноким жителям, инвалидам и малоимущим семьям бесплатно дадут машину и грузчиков. А остальным придется самим оплатить свое новоселье. Перевозка вещей для семьи из трех человек в двушке обойдется в среднем в 5 - 8 тысяч рублей. Некоторые переселенцы уже начали потихоньку на руках переносить в новые квартиры не тяжелые и мелкие вещи, поскольку идти туда в самом деле не далеко.

Напомним, в Москве в список сноса попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

До конца этого года мэрия планирует заселить жителей сносимых пятиэтажек в 31 готовый построенный ранее дом в шести округах. Из них 24 дома уже сданы и уже отремонтированы по стандартам реновации. Ещё 7 домов достроят в первом полугодии и подготовят под переселение.

- В начале марта планируем заселять ещё два новых дома - для жителей Западного округа, - рассказал Сергей Левкин. - Их адреса назовём в ближайшее время. Каждой семье будем предоставлять минимум два варианта новой квартиры на выбор. При желании жители смогут докупить дополнительные квадратные метры или квартиру в этом же новом доме.

После осмотра и окончательного выбора квартиры жителям дается до 90 дней на оформление необходимых для документов, упаковку вещей и переезд. Если новосёлы найдут в квартире строительные недоделки, тогда этот мелкий ремонт им сделают бесплатно и в короткие сроки.