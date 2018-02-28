На выборах в Москве молодым избирателям подарят билеты на супер-шоу

28 Февр. 17:00 2018-02-28T17:11:26+03:00

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Впервые проголосовавшие 18 марта на выборах президента России москвичи получат билеты на концерты группы Serebro, Олега Майами, L'One, Тимати, Егора Крид и других звезд молодежи. Об этом сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

- Молодежные организации города провели социологическое исследование: кто же является кумиром нашей молодежи? - отметил эксперт. - Мы встретились с коллегами и решили организовать совместный проект. Для этого мы арендуем «Олимпийский», где будет организовано три концерта. Мы оплачиваем естественно все, что связано с обслуживанием, начиная от гардероба, охраны, музыки, света, отопления, а музыканты приглашают всех своих поклонников прийти на их концерты.

Валентин Горбунов уточнил кого именно будут считать впервые голосующими людьми: любой молодой человек или девушка, независимо от того москвичи или студенты, приехавшие учиться столичный вуз из других регионов, которые придут на избирательные участки столицы голосовать. Все они получат специальные флайеры. И после регистрации в интернете выберут одну из трех дат, когда запланированы концерты.

Председатель Мосгоризбиркома добавил, что поощрение впервые голосующих избирателей является общепринятой практикой. Он напомнил, что, например, на выборах в 2016 года для впервые голосующих молодых людей был организован концерт на Поклонной горе: приглашение на мероприятие можно было получить на избирательном участке.

- Мы потом с нашими молодежными организациями города провели опросы среди них: что удалось, что не удалось. Но, во-первых, это была неудачная погода в этот вечер, было холодно. И второе: ребята высказывали пожелание, что эти мероприятия нельзя организовывать в день выборов, что это нужно делать после выборов, потому что у многих планы другие, - уточнил глава МГИК.