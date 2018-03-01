Соседей приглашают в «Электронный дом»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-01T02:01:49+03:00

Изменить размер текста: A A

«Несколько месяцев не можем решить, поставить ли нам шлагбаум во дворе, - жалуется моя тетя после очередной безуспешной попытки припарковать машину около своего дома. - Соседей невозможно собрать. Одни заняты, другие - в отъезде, а некоторые вообще отмахиваются, мол, сами разбирайтесь». Между тем двор превратился в стоянку для чужих авто. Но как провести собрание жильцов для решения этой проблемы? До сих пор такая задачка многим москвичам была не под силу. Но теперь выход найден.

Еще в прошлом году от горожан начали поступать предложения создать сервис, который собрал бы на одной площадке собственников жилья. По их мнению, управлением жизнью в многоэтажках пора заниматься на новом уровне, постепенно отказываясь от дедовских способов.

- Мы подготовили проект электронного управления многоквартирными домами, - сообщил мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы. - Москвичи хорошо знают проблемы, связанные с управлением домов. Провести общее собрание, собрать жителей, тем более собственников домов, порой практически невозможно. А эти собрания решают повседневные проблемы и задачи, которые стоят перед многоквартирными домами: начиная от работы управляющей компании до ремонта капитального, текущего, благоустройства и целый ряд других вопросов. Общественная палата Москвы обратилась с предложением создать новую систему электронного голосования по проблемам, которые необходимо решать в многоквартирных домах.

О запуске пилотного проекта «Электронный дом» мэр позже написал и в своем микроблоге в Twitter, а также на персональной страничке в социальной сети ВКонтакте.

НАЖМИ НА КНОПКУ - УВИДИШЬ РЕЗУЛЬТАТ

Благодаря современным технологиям жителям больше не придется подстраивать свой график под очные собрания собственников. Достаточно будет проголосовать в проекте «Активный гражданин», доказавшем свою востребованность и эффективность. Именно на этой площадке электронных голосований начинает работать пилотная версия нового проекта «Электронный дом».

Преимуществ для жильцов много. В первую очередь сервис экономит время на сбор и подсчет голосов. Еще один важный момент - достоверность результатов. По словам руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, с недавнего времени «Активный гражданин» начал использовать технологию блокчейна - систему шифровки и хранения информации. В ней становится невозможно изменить внесенные в систему данные.

В «Электронном доме» жильцы могут устроить еще и опрос, например, по поводу установки в лифтах видеонаблюдения, или вывесить онлайн-объявление о событиях в доме. Если в собрании вправе участвовать только собственники, то обычный опрос будет доступен как для собственников, так и для нанимателей в доме. Уведомление об этом будет приходить им через приложения, электронную почту или СМС-сообщения.

Кстати, удаленное голосование не отменяет и привычных способов самоуправления в доме - обычных собраний соседей во дворе, бумажных объявлений в подъезде или поквартирных обходов.

«Обеспечьте контроль со стороны Общественной палаты, чтобы все было сделано так, как необходимо, и соответствовало пожеланиям москвичей», - подчеркнул Сергей Собянин.

НА ЗАМЕТКУ

Как это работает

1. Для проведения опросов, информирования, а также участия в общих собраниях сначала нужно идентифицировать себя, привязав свой профиль в системе «Активный гражданин» к профилю на сайте мэра Москвы mos.ru, где указаны личные данные (ФИО, дата рождения, номер и серия паспорта, СНИЛС и др.).

2. Инициатор проведения опроса или информирования заполняет электронную заявку в разделе «Электронный дом» в системе «Активный гражданин». Через 7 рабочих дней вопрос или информация откроются для жителей дома.

3. Объявить общее собрание в онлайн-формате могут собственники помещений в доме, управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ). Прежде чем начать их проводить в системе «Электронный дом», собственники должны принять такое решение на очной встрече жильцов.

4. Провести удаленно опрос или передать информацию соседям могут собственники квартир, зарегистрированные в них жильцы, управляющие компании, ТСЖ и Фонд капитального ремонта Москвы.

5. Все решения, принятые на электронном собрании, будут размещаться в системе «Активный гражданин» в виде протокола. Его смогут посмотреть все жители дома.

ВАЖНО!

Сервис «Электронный дом» в проекте «Активный гражданин» гарантирует актуальность данных, информирование об опросе, собрании или размещенной публикации собственников и жильцов, а также учет каждого голоса. Это стало возможно благодаря технологии блокчейна (block chain) - системе шифровки и хранения информации. Блокчейн не позволяет менять ранее занесенные в систему данные. То есть ни подделать подпись, ни дописать нужное количество за или против во время общедомовых голосований не получится.