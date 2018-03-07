Собянин открыл роддом №27 и поздравил молодых мам с наступающим 8 марта

СЕГОДНЯ 12:02 2018-03-07T12:05:21+03:00

А также рассказал о ходе реставрации других центров в Москве

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В Москве после капитального ремонта 7 марта открылся роддом №27, который является филиалом ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого. Мэр города посетил обновленный центр и поздравил женщин врачей, а также молодых мам с наступающим 8 марта. Роженицам были вручены подарочные наборы с приданным, которое с 1 января 2018 года получают все новорожденные Москвы.

- Мы закончили капитальный ремонт в роддоме, оснастили его самым современным оборудованием. Надеюсь, что вам будет комфортно здесь работать, и москвичкам рожать, - сказал Сергей Собянин.

Роддом на Коптевском бульваре получил стационар на 100 коек, а в отделении патологии беременных на 30 коек теперь имеются все возможности для пренатальной (дородовой) диагностики. Были созданы 12 современных индивидуальных родильных залов, оборудованных акушерскими родовыми кроватями-трансформерами, установлены дыхательная аппаратура и мониторы, контролирующие жизненно важные функции матери и плода.

- Я знаю, что одна из сотрудниц родилась в этом же роддоме, - поинтересовался мэр Москвы.

- Да, это я, - стеснительно сказала старшая акушерка Ольга Машиновская.

- Спасибо вам. Как у вас ощущения: родиться здесь и работать теперь?

- Этот роддом для меня дорог. Я и родилась здесь, и вот работаю. Конечно, он современнее сейчас стал.

- И он не единственный. Всего же в Москве уже провели реконструкцию 10 роддомов, 18 отремонтировано. Были установлены тысячи единиц современного обородувания. И сейчас ежегодно больше 120 тысяч родов принимается, большинство из них удачно - младенческая смертность уменьшилась на треть.

В Москве в настоящее время строят сразу три уникальных перинатальных центра в разных районах города.