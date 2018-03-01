Реновация пятиэтажек в Москве: Первые переселенцы уже выставили новую квартиру на продажу за 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2018-03-01T15:04:14+03:00

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На сайте недвижимости ЦИАН появилось любопытное объявление о продаже двушки общей площадью 58 квадратных метров на 11-м этаже в доме 62Б на 5-й Парковой улице в столичном районе Северное Измайлово. "Супер квартира. Первый дом по программе реновации. Отличный ремонт, просторная, светлая. Полная сумма в договоре. Свободная продажа. Рядом зона отдыха, парк" - зазывают будущих покупателей. Цена - 11 миллионов рублей.

В галерее из восьми фотографий на сайте товар показан, как говорится, лицом. Листаем фотки. Вот кухня с электроплитой и фартуком из плитки на стене. Вот гостиная с обоями, стеклопакетами и сверкающими под потолком люстрами. А вот и раздельный санузел - с ванной, душевой лейкой, унитазом и раковиной. Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений - за такую квартиру 11 миллионов отдать будет не жалко!

Напомним, именно эту 18-этажную новостройку на 340 квартир городские власти отдали для переселенцев из двух соседних пятиэтажек на улице Константина Федина. Получается, пока собственники ещё даже не успели получить свидетельства на квартиру, как уже начали продавать на рынке положенные им при сносе старой хрущёвки квадратные метры. Документы выдали только одной семье переселенцев Беловых ("КП" писала об этом). Представляющий интересы покупателя риелтор, чей мобильник указан в объявлении, подтверждает, что владельцы продаваемой двушки ещё занимаются оформлением необходимых документов на новое жильё. То есть для желающих стать соседями участников реновации сделка купли-продажи в этом доме может сильно затянуться.

Кстати, ранее столичные власти выставили в открытую продажу на портале Стройкомплекса Москвы свободные квартиры в первом доме реновации. Это 80 однушек и трёшек площадью от 38,2 до 78,5 "квадратов". Средняя цена метра в них - от 152,8 тысяч рублей до 176,5 тысяч рублей.

В первую очередь их смогут купить новосёлы по программе реновации, желающие расширить свою жилплощадь с доплатой. Сумму доплаты высчитывают индивидуально для каждой семьи переселенцев по специальной формуле. В зависимости от площади квартир доплата для разных семей может составить в среднем от 2 до 3 миллионов рублей. При этом они вправе получить скидку в 10 процентов.

После того, как квартиры из списка на портале Стройкомплекса выберут жители сносимых хрущевок на улице Константина Федина, вслед за ними остатки смогут купить по заявленным ценам и все желающие. Но в отличие от переселенцев по программе реновации для них не будет никаких скидок и льгот.