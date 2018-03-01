Сергей Собянин запустил кадровый лифт для врачей

СЕГОДНЯ 13:00 2018-03-01T13:10:39+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей конкурса «Лидер.Мед», получивших новые назначения на руководящие должности.

«В середине января встречался с победителями конкурса «Лидер.Мед», которые стали кандидатами для назначения на руководящие должности в московской медицине. Сегодня Департамент здравоохранения провел первые назначения», - сообщил на своем персональном сайте градоначальник.

Александр Анатольевич Гурин возглавил Вороновскую больницу в Новой Москве. Еще 4 победителя конкурса стали главными врачами детских поликлиник.

«Поздравляю, коллеги, - обратился к победителям Сергей Собянин. - Желаю, чтобы на новой работе вы были также успешны, как в ходе конкурса «Лидер. Мед». Надеюсь, новый кадровый лифт в системе здравоохранения сделает московские клиники лучше, а москвичи смогут получать более качественные медицинские услуги».

Напомним, кадровый проект Департамента здравоохранения города Москвы "Лидер.Мед" стартовал 22 августа 2017 года. Цель проекта – формирование резерва управленческих кадров для столичной системы здравоохранения.

Проект включал 4 этапа: заполнение анкеты на сайте Департамента с общей информацией об образовании и трудовой деятельности; онлайн-тестирование кандидатов на сайте проекта; очное профессиональное тестирование и интервью по компетенциям, самопрезентация, решение кейсов, групповые и индивидуальные упражнения и др.; подведение итогов и формирование кадрового резерва руководителей медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы.

Основными критериями оценки участников проекта "Лидер.Мед" являлись их профессиональные компетенции. В частности, анализ информации, системность мышления, управление ресурсами, работа в коллективе и лидерство, пациентоориентированность и вовлеченность.

Помимо врачей, в проекте приняли участие медицинские сестры с высшим образованием, а также юристы и экономисты, работающие в медицинских организациях. Всего для участия в кадровом проекте «Лидер.Мед» было зарегистрировано свыше 6 тыс. заявок.

91% участников проекта – жители города Москвы, работающие в медицинских учреждениях Департамента здравоохранения. Порядка 6% – жители Москвы, работающие в других медицинских учреждениях. Остальные – иногородние специалисты, но, как правило, работающие в московских больницах и поликлиниках.

По результатам 4-х этапов проекта были отобраны 300 специалистов, включенных в кадровый резерв Департамента здравоохранения города Москвы. 29 декабря 2017 года список кадрового резерва был опубликован на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.