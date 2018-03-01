В Москве открыта запись на участие в проекте по активному долголетию

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-01T16:03:50+03:00

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С 1 марта во всех столичных территориальных центрах социального обслуживания начался прием заявок от пенсионеров на участие в пилотном проекте, посвященном активному долголетию.

- Многие приносили свои заявки заранее, - сообщил глава Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян. - О своем желании участвовать сообщили более 22 тысяч горожан. Больше всего пенсионеров откликнулось в ВАО — свыше восьми тысяч человек.

По словам главы Департамента, параллельно с этим проводится сбор предложений от учреждений и организаций, которые имеют возможность проводить занятия с пенсионерами. Это тысячи желающих. Будут выбраны те направления, по которым поступит больше всего заявок от горожан. В настоящее время запись для пенсионеров ведется по наиболее привычной и удобной для них схеме – через территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО).

- Людям старшего поколения очень важно личное общение. Зачастую они приходят на прием просто поговорить. Поэтому в первую очередь мы их приглашаем к себе, для того чтобы лично рассказать человеку, как он может изменить свой образ жизни. Нам важно не потерять людей. Чтобы каждый горожанин, который проявил интерес к этому проекту, был в него включен. В будущем появится возможность выбирать курсы и записываться на них онлайн», - отметил Петросян.

На данный момент столичные власти предлагают людям старшего поколения выбрать занятия по семи направлениям: спортивные занятия, уроки художественно-прикладного искусства, пения, танцев, курсы английского языка и компьютерной грамотности, а также различные игровые активности, настольные интеллектуальные игры (шашки, шахматы и другие). Наибольшей популярностью у них пользуются танцы, спортивные занятия (йога, аэробика, фитнес, скандинавская ходьба), курсы освоения компьютера и изучения английского языка.

Такие занятия уже посещают жители Зеленограда, ведь именно там месяц назад стартовал пилотный проект.

«С уверенностью могу сказать, что людям программа по активному долголетию очень интересна. Только в Зеленограде в территориальные центры социального обслуживания с заявками на участие в пилотном проекте, в рамках которого проводится обучение пенсионеров, обратились более 2300 жителей, – уточнил чиновник.

С 1 февраля начались занятия для 800 человек, а остальные пока ждут формирования групп по выбранному направлению. В среднем в каждую группу должны входить по 20 человек. Пока занятия организованы на 41 площадке. Пенсионеры уже посещают танцевальные и тренажерные залы, а также классы и лекционные аудитории.

Принять участие в проекте может любой человек пенсионного возраста, имеющий постоянную регистрацию в Москве. Для женщин это 55 лет, а для мужчин — 60. Занятия не потребуют предварительной подготовки. Участие в некоторых программах может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья.

- Проект рассчитан на 2,6 миллиона москвичей пенсионного возраста, и мы готовы предоставить такую возможности всем желающим. На примере старта в Зеленограде мы увидели, что городские организации, отвечающие за спорт, культуру, образование, охрану окружающей среды, здравоохранение и социальную защиту, могут прекрасно взаимодействовать и совместно создавать все условия для программы по активному досугу пожилых москвичей», - подчеркнул Петросян.

Записаться для участия в проекте можно в течение всего года. Оставить заявку на участие в проекте можно в любом ближайшем территориальном центре социального обслуживания. При этом необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Горожанам старшего поколения предложат список занятий на выбор. В зависимости от выбранных жителями в каждом районе направлений будут сформированы группы по востребованным видам занятий.

Ответы на вопросы, связанные с программой, можно получить по телефону горячей линии пилотного проекта: 8 (495) 221-02-82. Звонки принимают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Более подробная информация о проекте представлена на официальном сайте мэра и правительства Москвы по ссылке: https://www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/